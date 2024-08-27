越野跑／江晏慶人生首場UTMB賽事　挑戰總爬升逾6000公尺地域賽道

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▲江晏慶準備四個月，備戰全球最高等級的越野跑賽事。（圖／The North Face提供）

全球越野跑盛事－環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)將於本週五(30)日早上九點正式於CCC賽事起跑，UTMB CCC為了能成功完賽，江晏慶已花了四個月的時間準備比賽，也為了歐洲賽事特有的高海拔及氣候，在台灣高山上也進行了多次訓練，希望能順利適應當地的環境。這幾年在爭取最佳成績的選手和傳承技術的教練身份上交替，參加UTMB對江晏慶來說有特別不同的意義。江晏慶說：為了備戰賽事，江晏慶已出發至法國夏慕尼，同時馬不停蹄地開始適應場地，準備於24及26日進行兩次20公里以上的越野跑勘查場地，並於當地時間8/30早上九點正式於CCC賽事起跑，台灣粉絲也能透過賽事官網，掌握江晏慶的比賽進度。