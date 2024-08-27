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越野跑／江晏慶人生首場UTMB賽事　挑戰總爬升逾6000公尺地域賽道

記者廖聿偉/綜合報導

▲江晏慶首度挑戰全球最高等級的越野跑賽事。（圖／The North Face提供）
▲江晏慶首度挑戰全球最高等級的越野跑賽事。（圖／The North Face提供）
全球越野跑盛事－環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)將於本週五(30)日早上九點正式於CCC賽事起跑，由The North Face簽約贊助的頂尖越野跑選手、來自台灣的越野跑者江晏慶也將穿上新裝備挑戰極限， The North Face公布一支特別為江晏慶拍攝的紀錄短片，希望他帶著家人及台灣越野跑愛好者們的祝福，完成人生首場UTMB CCC大賽。

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UTMB CCC賽事全程100公里，自義大利的庫馬約爾出發，沿著阿爾卑斯山的山徑穿過瑞士到法國的夏慕尼，總爬升超過6000公尺，這將是江晏慶首度挑戰全球最高等級的越野跑賽事。

為了能成功完賽，江晏慶已花了四個月的時間準備比賽，也為了歐洲賽事特有的高海拔及氣候，在台灣高山上也進行了多次訓練，希望能順利適應當地的環境。

▲江晏慶準備四個月，備戰全球最高等級的越野跑賽事。（圖／The North Face提供）
▲江晏慶準備四個月，備戰全球最高等級的越野跑賽事。（圖／The North Face提供）
江晏慶:每場比賽都到最後一場

這幾年在爭取最佳成績的選手和傳承技術的教練身份上交替，參加UTMB對江晏慶來說有特別不同的意義。江晏慶說：「因為現實環境的許多狀況，其實現在的每場比賽我都當成最後一場比賽去準備，好好地專注當下。除了跟頂尖選手交流之外，我很期待能從這個比賽帶更多東西回來，但不去預設太多限制，單純地體驗及感受越野跑帶給我的感動。」

為了備戰賽事，江晏慶已出發至法國夏慕尼，同時馬不停蹄地開始適應場地，準備於24及26日進行兩次20公里以上的越野跑勘查場地，並於當地時間8/30早上九點正式於CCC賽事起跑，台灣粉絲也能透過賽事官網，掌握江晏慶的比賽進度。

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