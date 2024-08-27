黃國昌回台首受訪　被問黨爭議「不知道、沒了解、還有其他的嗎」

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民眾黨立院黨團總召黃國昌日前跟藍綠立委共同赴美觀選，他返台後，今（27）日首度接受媒體堵訪，被問及黨主席柯文哲買商辦、蔡壁如也被爆作假帳等問題，黃國昌一概表達自己「完全沒有了解」、「不知道」、「主席有說明了」。黃國昌赴美觀選返台後，昨晚先在自己的YT直播節目亮相，邀請也有赴美觀選經驗的民眾黨發言人林子宇大聊心得。他今天到民眾黨中央黨部開會，則是返台後首度面對媒體記者。當被問到蔡壁如今天也被週刊爆料涉作假帳時，黃國昌表示「這個部分完全沒有了解。還有其他的嗎？」記者再問柯文哲拿4300萬元選舉補助款買個人商辦？黃國昌則表示「這個昨天主席有說明了。還有其他的嗎？」記者再追問，民眾黨在台玻大樓3樓施工沒有經過許可？他也同樣說「不知道。還有其他的嗎？」直到記者問及立院開議事宜，黃國昌才說得比較多：「禮拜二的時候就要開晨會，因為會期快要開始了，下會期有一些優先法案要跟黨團成員做討論。」