中共8/29再射運載火箭　國防部：將飛越我防空識別區

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國防部今（27）日表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機15架次，其中逾越台灣海峽中線及進入北部、中部、西南、東部空域9架次，並偵獲共艦7艘次、公務船3艘，持續在台海周邊活動。國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。另外，中共也將於8月29日從山西太原衛星發射中心發射運載火箭，將飛越我防空識別區。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天7時38分至18時43分，在台灣海峽空域偵獲主、輔戰機、無人機及直升機11架次，其中5架次逾越海峽中線，最近距離基隆94浬；15時00分至19時40分在西南部空域偵獲直升機1架次、9時13分至12時19分於北部空域偵獲主戰機2架次、6時49分至10時49分在東部空域偵獲直升機1架次，距離綠島約45浬。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。另外，國防部也指出，中共公告運載火箭發射資訊，將於8月29日從山西太原衛星發射中心（黃海海域）發射運載火箭，朝西太平洋飛行，將飛越我防空識別區。