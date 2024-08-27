陳奕迅19歲火辣女兒有新歡？媽媽發文出賣她與「混血男模」遊日照

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▲陳康堤（左）與日本混血男模特兒，赴日旅遊照片。（圖／𝐡𝐢𝐥𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐬𝐮𝐢 Instagram）

▲陳康堤爆出的新戀情對象，是一名日本混血男模特兒。（圖／Shou Honda Instagram）

陳奕迅與徐濠縈2006年結婚、婚後育有一名女兒陳康堤；「星二代」自帶光環備受外界矚目，今年19歲的陳康堤外型亮眼、作風卻相當低調，近日徐濠縈在Instagram分享日本出遊照片，疑似意外曝光女兒交往「日本混血男模特兒」的新戀情，引起外界關注。徐濠縈日前在Instagram分享日本出遊照片，其中不乏自拍美照、美食饗宴以及特色街景隨手一拍，值得關注的是，其中一張是她的女兒陳康堤，與另一名身型壯碩的男子漫步在街頭的背影照片，照片中兩人都穿著黑白簡約服裝，雖然沒有過多親密互動，卻被眼尖的網友發現，該名男子真實身分是日本混血男模。事實上，這名日本混血男模特兒在2024年5月中的時候，就已經在Instagram分享過與陳康堤的合照：「W24 brought the best memories and people。」兩人一起開心滑雪，從照片和影片當中可以見得，氣氛相當熱絡。今年7月時，該名男模特兒也到訪過香港旅遊，他也曝光與陳康堤在街頭的打鬧影片。陳康堤過去曾經與另一名大她5歲的男模特兒Pete（仲佳佳）傳出緋聞，兩人更多次合作拍攝工作，並與徐濠縈一起欣賞演唱會。現在，陳康堤身旁的男伴換成這一名日本混血男模特兒，還多次與徐濠縈三人同遊各地，陳康堤的新歡疑似已經換人了。