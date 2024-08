陳奕迅19歲火辣女兒有新歡？媽媽發文出賣她與「混血男模」遊日照

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳康堤(左)與日本混血男模特兒,赴日旅遊照片。(圖/𝐡𝐢𝐥𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐬𝐮𝐢 Instagram)

▲陳康堤爆出的新戀情對象,是一名日本混血男模特兒。(圖/Shou Honda Instagram)

陳奕迅與徐濠縈2006年結婚、婚後育有一名女兒陳康堤;「星二代」自帶光環備受外界矚目,今年19歲的陳康堤外型亮眼、作風卻相當低調,近日徐濠縈在Instagram分享日本出遊照片,疑似意外曝光女兒交往「日本混血男模特兒」的新戀情,引起外界關注。徐濠縈日前在Instagram分享日本出遊照片,其中不乏自拍美照、美食饗宴以及特色街景隨手一拍,值得關注的是,其中一張是她的女兒陳康堤,與另一名身型壯碩的男子漫步在街頭的背影照片,照片中兩人都穿著黑白簡約服裝,雖然沒有過多親密互動,卻被眼尖的網友發現,該名男子真實身分是日本混血男模。事實上,這名日本混血男模特兒在2024年5月中的時候,就已經在Instagram分享過與陳康堤的合照:「W24 brought the best memories and people。」兩人一起開心滑雪,從照片和影片當中可以見得,氣氛相當熱絡。今年7月時,該名男模特兒也到訪過香港旅遊,他也曝光與陳康堤在街頭的打鬧影片。陳康堤過去曾經與另一名大她5歲的男模特兒Pete(仲佳佳)傳出緋聞,兩人更多次合作拍攝工作,並與徐濠縈一起欣賞演唱會。現在,陳康堤身旁的男伴換成這一名日本混血男模特兒,還多次與徐濠縈三人同遊各地,陳康堤的新歡疑似已經換人了。