人物／鄭天財助理爭議多　當白手套行賄「立院辦公室曾搜到長槍」

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國民黨籍原民立委鄭天財國會辦公室今（27）日遭檢調搜索，稍早檢調搜索完畢，帶走3大箱證物及1台電腦主機。雖然鄭天財本身爭議不多，但其助理可說是爭議一籮筐，先是競選幹部拿中資助選，幕僚甚至涉嫌擔任白手套行賄高官，朝違反《貪汙治罪條例》偵辦，外界也認為本次檢調搜索國會辦公室恐和這案相關。鄭天財是國民黨籍平地原住民「四連霸」立委，從政經驗已超過10年，他最為著名的事蹟，正是2020年11月5日時，因為對時任退輔會主委馮世寬答詢不滿意，發生肢體衝突並朝其潑「灑咖啡」，馮世寬一度脫下身上的西裝外套要上前理論，但被官員攔下。鄭天財本身爭議並不多，不過他的「助理」卻是爭議頻傳。在競選期間，擔任其競選團隊參謀長、後援會成員的李尚典和郭佩金夫婦，被查出去年初受中國指示，協助鄭天財競選，還定期回報選情、助選進度，以及選戰策略規劃，甚至帶團前往中國廣西旅遊，接受落地招待，最後兩人在上月底都依《反滲透法》遭判刑，還成為台北地方法院「首件」反滲透法判決。不僅如此，鄭天財立委辦公室執行長，同時也是「力大生技」公司創辦人的張騰龍，因為先後擔任過多名立委的助理或執行長，在立院長袖善舞，擁有藍綠豐厚政商人脈，遭查出張騰龍在營建署辦理多項標案中，疑居間扮演白手套角色，為業者行賄官員，協助業者取得雲林縣太陽能光電發電設施相關標案。這次檢調搜索鄭天財國會辦公室，外界也認為本次檢調搜索國會辦公室恐和這案相關。不過，去年檢調在搜索期間發生「案外案」，當時檢調搜索張騰龍位於立院的辦公室時，竟然搜到「疑似獵槍的長槍1把」，經送桃園市警察局進行槍彈殺傷力鑑定後，確認該把長槍不具殺傷力，不過，門禁森嚴的立法院，立委助理辦公室內，竟被檢調搜扣到外觀似獵槍的長槍，也讓外界跌破眼鏡。鄭天財當時回應，如果是《槍砲彈藥刀械管制條例》的槍，那檢調早就約談，「所以就是一般玩具槍」，自討論原住民自製獵槍問題時，有拿來當模擬。