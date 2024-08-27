鄭文燦家有678萬現金！黃國昌發文　酸綠營大官「新臺幣淹腳目」

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民眾黨立委黃國昌赴美觀選返台後，今（27）日首度在媒體記者前露面，但未對黨內爭議發表意見。不過，桃園市前市長鄭文燦遭起訴求刑12年消息傳出，黃國昌立刻發文表示，起訴書證明他先前揭露的內容一致，但很遺憾沒有徹查全案為何壓了7年，他並大酸鄭文燦家中被起出678萬元現金，民進黨大官「真是新臺幣淹腳目」。民眾黨立委黃國昌的臉書，從8月18日之後沈寂多日，直到26日才又發文說明自己的問政成果。今天一早他在黨部樓下被媒體堵訪時，也對黨內紛爭也多以不了解、不知道回應，尤其黨主席柯文哲現金4300萬元購置商辦的提問，他也沒有多表意見，僅強調主席說過了。而桃園市前市長鄭文燦今天下午1時30分傳出遭桃檢起訴、求處重刑12年之後，黃國昌下午2時43分便發文宣布這個消息。不過，對於起訴書未說明為何全案壓了7年才辦他仍然感到非常不滿，並指控鄭文燦在案中獲得「量身打造」的「貼心服務」，絕非鄭文燦一人可以完成，應該向上追查。黃國昌強調，起訴書記載鄭文燦在得知廖俊松遭到監聽後，除了返還500萬賄款以外，還一同把另外收受600萬不法的政治獻金也交還廖俊松；今年7月底鄭文燦台北住處遭搜索，又另外被查扣678萬5000元。他大酸此事令人「肅然起敬」。原來當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金，「真的是『新臺幣淹腳目』！」他呼籲總統賴清德應該徹查到底誰洩密給鄭文燦、案子又為何一壓壓7年，否則賴清德向國人承諾的肅貪，恐再次淪為一場大笑話。