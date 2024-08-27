震驚鄭文燦涉貪遭起訴　地方評民進黨：桃園2026凶多吉少

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桃園市前市長鄭文燦疑涉貪被收押禁見，桃園地檢署今（27）日宣布偵結，依《貪污治罪條例》起訴鄭文燦及共犯等共11人，因鄭否認犯行且賄款高達500萬元，建請重判有期徒刑12年。地方人士坦言非常震驚，雖過去一直都有傳聞但都無相關事證，加上其得黨內份量應能全身而退，如今民進黨在桃園可謂群龍無首，沒有桶箍的角色，2026大選勢必凶多吉少。鄭文燦涉貪今遭桃園地檢署起訴，建請重判有期徒刑12年。對此地方人士坦言非常震驚，過去一直都有類似的傳聞，但都沒有相關事證，加上其得黨內份量，又很懂得保護自己，應該能夠全身而退，對此判決直呼「嚇歪了」。地方人士也認為，鄭文燦涉貪事件，對於民進黨最大的影響就是群龍無首，現今黨內地方議員各自為政、組織鬆散，沒有桶箍的角色，現在不僅沒有區域綠委，認養桃園的不分區立委也未獲在地認同，坦言2026民進黨在桃園可以說是凶多吉少。而過去「胖周瑜」鄭文燦在地深耕，8年百里侯經歷更是藍綠通吃，如今市長金字招牌蒙塵，地方人士說，置死地而後生，正是「桃園隊」打掉重練的時候。