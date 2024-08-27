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施振榮獲終身成就獎！笑喊「不退休」　持續為台灣產業創造價值

記者鄭妤安／台北報導

▲宏碁集團創辦人施振榮今（27）日獲創投公會頒發首屆「創投之星」終生成就獎。（圖／創投公會提供）
▲宏碁集團創辦人施振榮今（27）日獲創投公會頒發首屆「創投之星」終生成就獎。（圖／創投公會提供）
宏碁集團創辦人施振榮今（27）日獲創投公會頒發首屆「創投之星」終生成就獎，談創業一路走來秉持著「無中生有」的理念，如今將屆80歲高齡，仍不打算退休，強調將實現更多成就，為台灣產業創造更多價值。

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1984年台灣成立第一家創投公司「宏大創投」，迄今40年，創投公會今日舉辦台灣創投年會慶祝，並由行政院長卓榮泰頒發終身成就獎給宏大創投創辦人，也就是宏碁集團創辦人施振榮。

現年79歲高齡的他，上午也與夫人葉紫華一同出席頒獎典禮，吸引業界包括宏碁集團創辦人施振榮、宏碁董事長陳俊聖、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘，以及佳世達董事長陳其宏等重量級人物參與。

卓榮泰表示，看到施振榮一步一步的走上頒獎台，非常感動，他每一步都代表了台灣電子產業、創投界的一大步。施振榮致詞時指出，創業一路走來秉持著「無中生有」的理念，不斷挑戰新事物，從大學時創辦多個社團，出社會後開發出台灣第一台電腦，以及全球第一支電子筆錶，最早在1984年時創立「宏大創投」，作為全台灣第一家創投公司，宏大等同開啟台灣投資新創的藍圖，過程中，持續保持從無到有的創業精神，為社會創造價值。

施振榮即使將屆80歲高齡，仍不打算退休，他表示，雖然獲得終身成就獎，但這並不意味著停止前進，他強調「創新是我的生活方式」，未來將繼續努力，以實現更多成就，持續為台灣產業創造價值。

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