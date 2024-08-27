影／鄭文燦涉貪遭求處12年　凌濤：還給桃園市民遲來公道

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前桃園市長鄭文燦疑涉貪被收押禁見，桃園地檢署今（27）日公布偵結結果，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。桃園市議員凌濤表示，起訴內容鉅細靡遺，可以看出鄭文燦在多次會議不顧公務員的提醒，大手大腳、明目張膽，硬要闖關，鄭文燦遭求處12年等於是還給桃園市民遲來的公道。凌濤表示，鄭文燦推託不察「500萬」現金，桃檢直接打臉表示，現金重達「5.53公斤」，而且返還箱子變「木盒」，鄭不可能不知。起訴書載明，該集團若得逞可獲得24億元。除了這500萬的前金，還有無後謝承諾，檢調應該持續追查。凌濤認為，這份案件過程也是疑點重重，鄭文燦、廖姓父子都發現被監聽，顯然民進黨人士與檢調關係密切，加上最近的雲林縣長張麗善竟差點被檢調人員製作偽證誣陷，幕後黑手到底是誰？誰指導棋這麼粗糙，司法檢調在調查過程，受到質疑。凌濤也提醒民進黨各級桃園民代，鄭文燦被起訴重刑，證明過去我們檢驗有所根據，而今綠營從不分區到地方議員全面噤聲。他呼籲不分黨派，在接下來桃園市議會開議之時，都必須有道德勇氣支持「專案調查小組」，把利益及真相還給所有市民。凌濤同時呼籲檢調，針對鄭文燦其他案件應大幅查辦，羈押庭該押就押。不能讓鄭文燦出來過中秋又串證，因為他被法院證實是串證慣犯，不得不提醒。