坐牢時被戴綠帽！桃園毒蟲持關刀殺妻、銅錢塞嘴　更一審判決曝

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桃園市一名徐姓男子（26歲），日前發現自己坐牢期間妻子被人包養，盛怒之下拿木關刀、祭祀用銅錢等物將妻子殺害，案經審理，法院一、二審均依殺人罪判處無期徒刑，高等法院更一審今（27）日宣判，仍處徐男無期徒刑、褫奪公權終身。據了解，徐男先前因毒品案件入監服刑，2021年出獄後與兒子、岳母、妻子胞姊一同居住在桃園八德區租屋處，同年7月間徐男在家施用毒品「喵喵」後，順手查看妻子手機相簿，不料卻驚見裡面有妻子與其他男子合照，追問後終於得知妻子曾在他入獄期間被人包養。徐男聽聞後瞬間暴怒，除徒手毆打妻子胸腹、頭臉外，又持木製模型關刀猛刺妻子，最後將斷裂的木關刀戳入妻子口中，同時把祭拜用的銅錢一併塞入，導致妻子多處受傷；當天下午4時許，岳母回家發現女兒倒臥血泊，雖立刻報警求救，但已回天乏術。法院審理後，一審判處徐男無期徒刑、褫奪公權終身，全案上訴後，高院考量徐男手段殘忍，且犯後否認殺人犯行惡性重大，因此處無期徒刑，更一審今判決出爐，仍依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。