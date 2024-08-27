鄭文燦涉貪起訴求刑12年　王婉諭籲：賴清德嚴肅反省接連貪腐弊案

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前桃園市長鄭文燦疑涉貪被收押禁見，桃園地檢署今（27）日公布偵結結果，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。對此，時代力量黨主席王婉諭呼籲賴清德總統應嚴肅反省從台南到桃園接連的貪腐弊案，整治官箴，澄清吏治，還給台灣人民一個乾淨的政治環境。王婉諭表示，金權政治是民主政治最大的敵人，官商勾結更是台灣人民最痛恨的惡行，位高權重的鄭文燦，只是金權政治的冰山一角。王婉諭表示，權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化，民進黨連續第三任執政，賴清德應嚴肅反省從台南到桃園接連的貪腐弊案，整治官箴，澄清吏治，還給台灣人民一個乾淨的政治環境。國民黨立委王鴻薇表示，鄭文燦偵查起訴過程，內鬥斧鑿痕跡相當明顯，之前聲押、搜索都經歷檢院大戰，一度不可開交僵持不下，不要說鄭文燦現在還有財產來源不明罪偵辦中，未來這場司法大戰可以想像，會隨著民進黨內鬥越演越烈，檢方的阻力也會越來越大。王鴻薇指出，鄭文燦就是民進黨照妖鏡，把他們的難堪、惡鬥嘴臉，攤在世人面前。