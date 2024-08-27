對計程車撒尿！新北醉漢「發酒瘋」勒斃運將　二審仍判13年6月

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新北市一名陳姓男子（41歲），去年4月間酒醉行經汐止火車站，疑因對著排班計程車後方尿尿，引發林姓運將（65歲）不滿，雙方當場爆發衝突，過程中陳男趁隙鎖喉，導致林男當場失去生命跡象，緊急送醫宣告不治，案經審理，法院依殺人罪判處陳男13年半徒刑，二審今（27）日仍維持原判。據了解，汐止派出所去年4月6日上午6時許，接獲民眾報案指出，汐止火車站前有民眾起糾紛，警員趕抵時，只見2人均受傷倒地，但上前檢查，才驚覺林男已無呼吸心跳，送往汐止國泰醫院搶救仍宣告不治，而處於泥醉狀態的陳男也一併被送醫。由於陳男酒測值高達1.07，因此到院後便開始呼呼大睡，直至中午才恢復神智，陳男清醒後向警方供稱，自己平時當外送員維生，前天晚間和朋友在汐止某超商外喝酒聊天，其中包括清酒、各種混酒，準備返家的途中卻突然失去意識，後面發生的事就全部忘記了。法院審理期間，陳男再次強調沒有殺人犯意，僅承認傷害致死罪，但士林地院國民法庭審理後，依法判處13年半徒刑、執行完畢後監護3年，全案上訴後，高院仍維持原判決。