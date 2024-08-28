一晚才兩千！越南富國島五星級飯店開箱　旅客大讚CP值超高

越南的觀光業在今年復甦，其中台灣旅客前往不需要簽證的富國島成為最佳目的地之一，CP值超高的五星級酒店也是旅客前往富國島的首要原因，例如知名的頂級酒店雙人房最低只要一晚兩千左右，價格相較於台灣五星級酒店而言，十分經濟實惠。
以海景渡假村來說，莫凡彼韋弗利瑞享度假飯店（Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc）的房價可說是十分平價，雙人房標準房型一晚約為80美金（約新台幣2400元），便能享受渡假村的豪華設施，以及五星級酒店的渡假氛圍。
另外，世界知名的酒店管理集團「美國溫德姆集團」在富國島亦有溫德姆至尊酒店（Wyndham Hotels & Resorts），住宿普通房型一晚也僅需要新台幣兩千元以內，大部分富國島五星飯店一樣有私人泳池跟沙灘外，還提供超大交誼廳跟SPA服務，飯店還有一條商店街，包括診所、便利商店跟賭場。
該飯店也提供北島三大景點的接駁車，不管要去珍珠奇幻樂園（VinWonders Phú Quốc）、富國大世界（Grand World Phú Quốc）、還是珍珠島野生動物園（Vinpearl Safari Phú Quốc），都能搭乘接駁車前往。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。
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另外，世界知名的酒店管理集團「美國溫德姆集團」在富國島亦有溫德姆至尊酒店（Wyndham Hotels & Resorts），住宿普通房型一晚也僅需要新台幣兩千元以內，大部分富國島五星飯店一樣有私人泳池跟沙灘外，還提供超大交誼廳跟SPA服務，飯店還有一條商店街，包括診所、便利商店跟賭場。
該飯店也提供北島三大景點的接駁車，不管要去珍珠奇幻樂園（VinWonders Phú Quốc）、富國大世界（Grand World Phú Quốc）、還是珍珠島野生動物園（Vinpearl Safari Phú Quốc），都能搭乘接駁車前往。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。