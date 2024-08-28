王建民效力洋基最慘一幕！跑壘扭傷腳踝影片再現　球迷反應兩極

美國職棒大聯盟紐約洋基官方電視台《Yes Network》今（28）日在進行「Can you Name that Yankee?」（猜猜是哪位洋基人？」的問答活動時，讓大家猜是哪一位選手曾經在大聯盟效力過洋基、國民、藍鳥和皇家，生涯累積845.2局，取得68勝，防禦率為4.36。不少資深洋基迷指出，答案就是王建民。不過王建民卻被播出在2008年6月15日對戰太空人時跑壘扭傷腳踝的影片，此次受傷也重創王建民的大聯盟生涯。許多球迷也紛紛懷念起王建民，引發球迷評價兩極。
王建民全盛時期 連續2季19勝超狂
王建民可說是台灣最負盛名的大聯盟球員，他曾在2006、2007年效力洋基時，連兩年奪下19勝，還入圍賽揚獎，2006年榮登聯盟勝投王，王建民生涯累積68勝，是台灣投手在大聯盟最多勝投紀錄保持人。
洋基隊轉播單位《YES》電視台之後也播出王建民在2008年6月16日（台灣時間）對戰太空人時跑壘扭傷腳踝的影片，但此次受傷也重創王建民的大聯盟生涯。甚至影響他之後轉戰國民等，以及未來的大聯盟取消國聯打者上場打擊等。因此許多球迷也在推特上紛紛懷念起王建民，但也有人覺得播出王建民受傷的影片不妥。
王建民在2008年6月15日對太空人隊前5局先發無失分，6局上卻因為跑壘造成右腳受傷而提前退場，洋基隊終場以13：0大勝太空人，王建民拿到該季第8勝，但是他的傷勢過於嚴重，還進行開刀，整季報銷。
王建民2009年又因為腰傷影響，加上右肩受傷狀況嚴重，雖然洋基隊拿到世界大賽冠軍，但他因傷勢未復原而未參與世界大賽冠軍賽。並在隔年轉戰國民隊，但肩膀傷勢，讓王建民生涯影響很大。
不過王建民不放棄希望，不管是在藍鳥、勇士、水手等隊，小聯盟、大聯盟載浮載沉，他最後在2016年重返大聯盟開季名單，成為皇家隊牛棚重要的一員，也讓人見識到他的「後勁」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王建民可說是台灣最負盛名的大聯盟球員，他曾在2006、2007年效力洋基時，連兩年奪下19勝，還入圍賽揚獎，2006年榮登聯盟勝投王，王建民生涯累積68勝，是台灣投手在大聯盟最多勝投紀錄保持人。
洋基隊轉播單位《YES》電視台之後也播出王建民在2008年6月16日（台灣時間）對戰太空人時跑壘扭傷腳踝的影片，但此次受傷也重創王建民的大聯盟生涯。甚至影響他之後轉戰國民等，以及未來的大聯盟取消國聯打者上場打擊等。因此許多球迷也在推特上紛紛懷念起王建民，但也有人覺得播出王建民受傷的影片不妥。
王建民在2008年6月15日對太空人隊前5局先發無失分，6局上卻因為跑壘造成右腳受傷而提前退場，洋基隊終場以13：0大勝太空人，王建民拿到該季第8勝，但是他的傷勢過於嚴重，還進行開刀，整季報銷。
王建民2009年又因為腰傷影響，加上右肩受傷狀況嚴重，雖然洋基隊拿到世界大賽冠軍，但他因傷勢未復原而未參與世界大賽冠軍賽。並在隔年轉戰國民隊，但肩膀傷勢，讓王建民生涯影響很大。
不過王建民不放棄希望，不管是在藍鳥、勇士、水手等隊，小聯盟、大聯盟載浮載沉，他最後在2016年重返大聯盟開季名單，成為皇家隊牛棚重要的一員，也讓人見識到他的「後勁」。