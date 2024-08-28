王建民效力洋基最慘一幕！跑壘扭傷腳踝影片再現　球迷反應兩極

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▲王建民在2008年6月15日對太空人隊前5局先發無失分，6局上卻因為跑壘造成右腳受傷而提前退場。（圖／美聯社／達志影像）

▲皇家隊王建民重返大聯盟開季名單。（圖／美聯社／達志影像）

▲王建民效力洋基最慘一幕，跑壘扭傷腳踝影片再現。（圖／美聯社／達志影像）

▲王建民效力洋基最慘一幕，連跑壘都要隊友幫忙。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟紐約洋基官方電視台《Yes Network》今（28）日在進行「Can you Name that Yankee?」（猜猜是哪位洋基人？」的問答活動時，讓大家猜是哪一位選手曾經在大聯盟效力過洋基、國民、藍鳥和皇家，生涯累積845.2局，取得68勝，防禦率為4.36。他曾在2006、2007年效力洋基時，連兩年奪下19勝，還入圍賽揚獎，2006年榮登聯盟勝投王，王建民生涯累積68勝，是台灣投手在大聯盟最多勝投紀錄保持人。王建民在2008年6月15日對太空人隊前5局先發無失分，6局上卻因為跑壘造成右腳受傷而提前退場，洋基隊終場以13：0大勝太空人，王建民拿到該季第8勝，但是他的傷勢過於嚴重，還進行開刀，整季報銷。不過王建民不放棄希望，不管是在藍鳥、勇士、水手等隊，小聯盟、大聯盟載浮載沉，他最後在2016年重返大聯盟開季名單，成為皇家隊牛棚重要的一員，也讓人見識到他的「後勁」。