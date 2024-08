王建民效力洋基最慘一幕！跑壘扭傷腳踝影片再現　球迷反應兩極

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王建民在2008年6月15日對太空人隊前5局先發無失分,6局上卻因為跑壘造成右腳受傷而提前退場。(圖/美聯社/達志影像)

▲皇家隊王建民重返大聯盟開季名單。(圖/美聯社/達志影像)

▲王建民效力洋基最慘一幕,跑壘扭傷腳踝影片再現。(圖/美聯社/達志影像)

▲王建民效力洋基最慘一幕,連跑壘都要隊友幫忙。(圖/美聯社/達志影像)

美國職棒大聯盟紐約洋基官方電視台《Yes Network》今(28)日在進行「Can you Name that Yankee?」(猜猜是哪位洋基人?」的問答活動時,讓大家猜是哪一位選手曾經在大聯盟效力過洋基、國民、藍鳥和皇家,生涯累積845.2局,取得68勝,防禦率為4.36。他曾在2006、2007年效力洋基時,連兩年奪下19勝,還入圍賽揚獎,2006年榮登聯盟勝投王,王建民生涯累積68勝,是台灣投手在大聯盟最多勝投紀錄保持人。王建民在2008年6月15日對太空人隊前5局先發無失分,6局上卻因為跑壘造成右腳受傷而提前退場,洋基隊終場以13:0大勝太空人,王建民拿到該季第8勝,但是他的傷勢過於嚴重,還進行開刀,整季報銷。不過王建民不放棄希望,不管是在藍鳥、勇士、水手等隊,小聯盟、大聯盟載浮載沉,他最後在2016年重返大聯盟開季名單,成為皇家隊牛棚重要的一員,也讓人見識到他的「後勁」。