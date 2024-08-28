「全台最美圖書館」影城開幕！桃園展演中心親子館10月26日試營運

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▲桃園市議員凌濤透露，桃園展演中心親子館10月26日試營運。(圖／翻攝自凌濤臉書)

桃園市立圖書新總館有「全台最美圖書館」之稱，電影院棟於已於26日開始試營運，首日使用率近3成。桃園市議員凌濤今（28）日透露，桃園展演中心地下室將從原本的小商場，轉型成兼具藝術、STEAM教育、遊戲及科學的親子館，讓桃園總圖、影城樂活、X創世界親子館3場館打造成「藝文特區2.0」，預計在10月26日試營運。凌濤表示，去年9月開始積極爭取圖書新總館旁的展演中心地下室商場必須轉型，以回應更多爸爸媽媽的期待，最終獲得文化局及藝設中心的認同，X創世界以現有合約調整，將由原本的成衣小物商場，規劃成專屬藝術、STEAM教育、遊戲及科學的親子空間，回歸展演中心應該有的藝術教育、科普的功能。希望未來激發孩子的潛能，費用也必須經濟實惠，讓父母與小孩互動更多元。座落於桃園藝文特區市圖總館內的威秀影城與桃知道GELEVEN PLAZA商場，已於26日開始試營運。第一天使用率有27.92%，持續關注。在試營運、壓力測試期間，市議會也會針對人流動線、消防安全、食品衛生、營運品質，進行嚴密的監督。凌濤指出，未來總圖回歸閲聽文化、桃知道有美食及影城、展演中心有表演及親子館，三個場館兼顧教育、親子、休閒生活，桃園總圖、影城樂活、X創世界親子館3場館打造成「藝文特區2.0」，預計在10月26日試營運。