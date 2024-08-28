台灣超熱「紅到發紫」！台北信義一早飆36度　14縣市齊發高溫特報

今（28）日台灣熱成一顆「紅番薯」，一早在大台北地區，許多上班族走出捷運站就撐起陽傘，甚至走到公司路途中就大汗淋灕，機車騎士也頻頻尋找陰影處躲避陽光，中央氣象署表示，今天各地高溫普遍來到攝氏34至35度，一早台北信義就出現攝氏36度的高溫，正午過後，氣溫數據還會持續攀升，氣象署目前針對14縣市發布「高溫資訊」。
氣象署今天針對包括台北在內的14縣市發布「高溫資訊」，大台北地區受到盆地地形影響，西南風沈降明顯，容易有攝氏37度極端高溫，台東地區則要嚴防焚風出現。
⚠️高溫橙色36燈號：屏東縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署預報員趙竑指出，今天台灣附近雲量比較少、天氣比較穩定，沒有降雨的情況就導致平地氣溫較高，今天是一週內高溫最明顯的日子，尤其新竹以北溫度較高，大台北容易出現攝氏37度高溫，紫外線達過量危險級。
趙竑提醒，今天晚上，北邊低壓帶的水氣會愈來愈多，台灣西半部要留意短暫陣雨，明後兩天（8/29、8/30）水氣最多，清晨西半部有些許降雨，午後降雨範圍會擴大，全台都有機會下雨，且出現局部性大雨；週末水氣減少，雨勢趨緩，午後雷陣雨主要集中在山區。
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⚠️高溫橙色36燈號：屏東縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署預報員趙竑指出，今天台灣附近雲量比較少、天氣比較穩定，沒有降雨的情況就導致平地氣溫較高，今天是一週內高溫最明顯的日子，尤其新竹以北溫度較高，大台北容易出現攝氏37度高溫，紫外線達過量危險級。
趙竑提醒，今天晚上，北邊低壓帶的水氣會愈來愈多，台灣西半部要留意短暫陣雨，明後兩天（8/29、8/30）水氣最多，清晨西半部有些許降雨，午後降雨範圍會擴大，全台都有機會下雨，且出現局部性大雨；週末水氣減少，雨勢趨緩，午後雷陣雨主要集中在山區。