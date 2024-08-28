上班時間天天大談民眾黨　綠議員轟蔡壁如坐領台中高薪放眼天下

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▲台中市長盧秀燕表示不評論觀感問題，蔡壁如的行為將交由人事處認定。（圖／台中市政府提供，2024.08.28）

▲陳俞融（右）和張芬郁出示手機畫面，指蔡壁如天天在上班時間受訪談民眾黨黨務。（圖／陳俞融提供，2024.08.28）

台中市政府顧問蔡壁如昨天才表示，為了不給市長盧秀燕添麻煩，日後將婉拒所有政論節目邀約，卻繼續在上班時間接受訪問、談論民眾黨何去何從。綠議員陳俞融、張芬郁為此連番炮轟，指蔡壁如月領中市府12萬高薪，卻胸懷民眾黨、放眼國家，難道都不在乎法令與社會觀感？盧秀燕表示自己不評論觀感問題，至於蔡顧問的行為是否違法，將交由人事處認定。立委選舉期間，在台中建立藍白合成功模式的蔡壁如，落選後於今年2月初擔任台中市政府有給職顧問，並有意捲土重來。近來民眾黨逢多事之秋，上週蔡壁如多次上政論節目，上週六更宣布將在中天開常態性節目《壁咚政治》。但台中市政府人事處長沈德蘭說明，非上班時間可以當節目來賓，若開常態性節目評論政治，恐違反《公務人員服務法》、《廣電法》。蔡壁如昨天表示，人事處建議若下班時間上節目，應以公益性為主，為了不讓市長盧秀燕為難，日後會婉拒所有政論節目邀約。最近被媒體到辦公室「查勤」2次的蔡壁如，強調擔任顧問是責任制，不必進市府打卡，然而這陣子她天天在視察地方業務時接受媒體採訪，大談民眾黨紛爭，已引起非議。市議員陳俞融今（28）日在議會質詢時，批評「蔡顧問」無心市政，上班時間動輒討論民眾黨政治議題，民眾觀感不佳。盧秀燕答詢時強調，公務員必須守法，蔡壁如負責督導海線，都有工作紀錄可提供給議會，她表示，人事處也會經常性查核，她不評論觀感問題，至於行為是否違法，交由人事處認定。陳俞融不滿意盧秀燕說法，主張有給職顧問月薪高達12萬，市長應該約束。議員張芬郁也說，蔡顧問每天在上班時間於田野受訪，討論民眾黨何去何從，談立院開議、國家如何往前走，「格局很大」，她喊話領市府薪水的蔡顧問「請回到台中市吧！」人事處長沈德蘭則緩頰，表示蔡壁如受訪或許是為澄清自己的事，為免民眾誤解，已向蔡顧問說明相關規定，她表示了解也承諾遵守規定。