愛爾康隱形眼鏡「恐釀刺痛、紅眼」　2款306盒啟動回收

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食藥署近日公布，愛爾康全涵氧散光日拋隱形眼鏡、愛爾康全涵氧多焦點日拋隱形眼鏡因材料品質問題，可能造成配戴者刺痛、紅眼或視力模糊等暫時性問題，國內受影響數量共306盒，9月13日前完成回收作業。根據食藥署揭露資訊，原廠發現委託的第三方供應商所提供的材料存在單一的品質問題，而該材料僅用於單一製造廠所生產特定批號隱形眼鏡。該等受影響隱形眼鏡在其標示的效期內可能無法達到產品的品質標準。為保障客戶及消費者權益，愛爾康已針對特定批號的受影響產品進行自願性的產品回收。食藥署提到，經內部調查結果顯示，受影響產品預期並不會提高配戴者的風險，如同其他隱形眼鏡，但配戴有可能導致暫時性問題，例如刺痛、紅眼或視力模糊。這些症狀在移除或更換鏡片後就會消失（如同中文說明書所述）。原廠請客戶立即停止出貨受影響產品，並進一步通知相關眼科專業人士、消費者或已收到此自願性回收批號產品的顧客。食藥署也說，經查，國內進口之受影響型號/批號數量共306盒，瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司於8月13日開始通知受影響客戶停止使用受影響產品，並啟動回收作業。前述通知與回收行動預計於9月13日前完成。