蔡壁如支持柯文哲帶領黨　與謝立功、陳琬惠赴黨部了解查帳進度

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案預計明（29）日召開「終場記者會」，下午包括前秘書長謝立功、前立委蔡壁如跟陳琬惠等都前往黨中央了解查帳進度，但因檢調未查京華城案發動北市議會跟威京集團大規模搜索，此時「老臣」現身也引發諸多聯想。民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間涉入京華城容積率案，檢調今天發動北市議會、威京集團大搜索，並帶回市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京偵訊。正值京華城案如火如荼調查中的緊張時刻，今天下午中央黨部赫見「老臣」前秘書長謝立功、前立委蔡壁如跟陳琬惠等人現身。謝立功指出，因為柯文哲明天就要召開記者會說明政治獻金亂帳案，所以他到黨部了解查帳進度，「我們常在媒體，都會跟大家針對這些事情做一些評論，讓我們了解一下進度也是好事。」蔡壁如對於內鬥、京華城案等提問則未回應，同樣表示要來了解查帳狀況，至於有黨員建議柯文哲辭去黨主席止血，是否仍支持柯文哲繼續領導民眾黨？蔡壁如則回應：「當然我支持他啊！」