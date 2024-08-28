哈日族準備爆買！日本擬改2免稅制度　取消50萬上限、免用密封袋

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到日本旅遊時，除了享受當地文化風情之外，不少台灣民眾還會購買各種零食、藥妝產品，大包小包回台灣，一直以來購買免稅品要裝袋，直至出境都不能拆開，也成為台灣民眾返國前收行李的困擾。不過日本觀光廳為了提振入境客消費，近來除了考慮取消「消耗品」50萬日圓（約台幣11萬元）免稅額上限，同時也呼籲取消免稅消耗品必須用密封袋包裝的規定。根據《共同社》報導，日本觀光廳在令和7年度（2025年度）的稅制改革中，提出了「基於提升外國旅客便利性及減輕免稅店事務負擔等考量，對免稅制度進行檢討」的要求，表示考慮取消訪日旅客購買如化妝品、酒類、食品、藥品等消耗品時的50萬日圓免稅額上限。由於觀光局認為，每天每家店50萬日圓的消費品免稅額上限太低，無法滿足對高級化妝品等高階產品的要求。電子產品和服飾等耐久財則沒有這個限制。若取消免稅額上限，將有助於擴大消費，還能消除與一般物品之間的區別，從而進一步減輕免稅店的負擔。此外，觀光廳還要求廢除日本消耗品需放入防止開封包裝的規則，以避免機場等地的擁擠情況為前提，提升外國旅客的便利性並減輕免稅店的事務負擔。此舉將不僅減少免稅店的事務負擔，還能通過簡化免稅手續來提升旅客的滿意度，進而促進訪日外國旅客消費額的增加。由於訪日旅客的免稅制度計劃改為事後退還稅金的方式，因此這些改革將促進訪日旅客的消費成長。過去偶爾會發生遊客在出境前轉賣商品獲利的情形，不過日本政府目前推動改變免稅方式，旅客必須先支付包含消費稅在內的金額，在出境時確認購買商品後才能退還稅金，詳細規定將在2025年度稅改計畫中敲定。觀光廳還提出，免稅店不再需要自行判斷是否符合「供日常生活使用的物品」這一免稅條件。這將使免稅店擺脫稅務風險的困擾，使其能更積極地進行營業活動，預計將促進旅遊消費的擴大。先前曾有日媒報導，日本曾出現多起不肖人士逃漏稅案例，部分投機者會在出境前購買高額免稅精品，並違法在日本國內轉手，隨後直接出境。儘管日本海關向這些不符免稅規定的外國觀光客補徵消費稅，但這些觀光客早已出境，因此無法可管，逃漏消費稅額高達22億日圓（約台幣4.6億元），卻僅能追回21億日圓（約台幣4.4億元）。