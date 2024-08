實測／LINE超狠！Keep時間一到秒消失　最後補救招：電腦版撈看看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原本Keep內的檔案若忘記下載,LINE電腦版可能是最後的希望,雖然系統會顯示服務結束,但部分文字、連結都還可以下載。(圖/翻攝官網)

▲Keep無法下載的檔案,系統會顯示發生問題。(圖/翻攝官網)

LINE頻頻提醒原本的「LINE Keep」雲端空間即將在8月28日下午1點結束服務,之後只能使用「LINE Keep 筆記」。《NOWnews》實際在今(28)日中午檢視原Keep都還能檢視資料,但下午1點手機內Keep資料完全消失,電腦版則只能檢視縮圖或是出現「系統發生問題」無法讀取的情況。而原本主頁Keep標籤還在,但點進去會自動導入到「LINE Keep 筆記」聊天室。至於LINE Keep 筆記該怎麼用?報你知。被認為是LINE旗下實用功能之一的LINE Keep,即便網友超努力挽回,但官方已經狠心的在8月28日下午1點結束服務。原本主頁上的Keep標籤雖然還有保留,但點擊後會直接進到「LINE Keep 筆記」聊天室。《NOWnews》實際在今(28)日中午檢視時,還可以看到原本LINE Keep的資料,而到了公告的時間之後,約下午2點則已經完全看不到LINE Keep的資料,電腦版雖然還有LINE Keep,但系統會先提醒Keep功能已經結束服務,並呼籲用戶可以使用Keep筆記聊天室。結束服務後,Keep電腦版「可能」還有機會撿回自己來不及下載的檔案,實際查看,照片、影片等大檔案都無法讀取原檔也無法下載,部分只能提供縮圖觀看,而在連結的部分則還可以點擊。如果真的突然想到Keep有資料忘記下載,可以到LINE電腦版到Kepp碰碰運氣,看還能不能找得回來。Keep 筆記可以怎麼用?其實就是類似私人聊天室,可以在所有聊天室內長按該則訊息,就會出現「Keep筆記」,按下之後就會直接秒傳到「Keep筆記」,最大的好處就在於能減少錯頻的困擾。,且到目前為止官方依舊無法提供明確的儲存期限,因此如果有照片或是資料要備份,建議直接下載到手機裡面會比較安心。