實測／LINE超狠！Keep時間一到秒消失　最後補救招：電腦版撈看看

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▲原本Keep內的檔案若忘記下載，LINE電腦版可能是最後的希望，雖然系統會顯示服務結束，但部分文字、連結都還可以下載。（圖／翻攝官網）

▲Keep無法下載的檔案，系統會顯示發生問題。（圖／翻攝官網）

LINE頻頻提醒原本的「LINE Keep」雲端空間即將在8月28日下午1點結束服務，之後只能使用「LINE Keep 筆記」。《NOWnews》實際在今（28）日中午檢視原Keep都還能檢視資料，但下午1點手機內Keep資料完全消失，電腦版則只能檢視縮圖或是出現「系統發生問題」無法讀取的情況。而原本主頁Keep標籤還在，但點進去會自動導入到「LINE Keep 筆記」聊天室。至於LINE Keep 筆記該怎麼用？報你知。被認為是LINE旗下實用功能之一的LINE Keep，即便網友超努力挽回，但官方已經狠心的在8月28日下午1點結束服務。原本主頁上的Keep標籤雖然還有保留，但點擊後會直接進到「LINE Keep 筆記」聊天室。《NOWnews》實際在今(28)日中午檢視時，還可以看到原本LINE Keep的資料，而到了公告的時間之後，約下午2點則已經完全看不到LINE Keep的資料，電腦版雖然還有LINE Keep，但系統會先提醒Keep功能已經結束服務，並呼籲用戶可以使用Keep筆記聊天室。結束服務後，Keep電腦版「可能」還有機會撿回自己來不及下載的檔案，實際查看，照片、影片等大檔案都無法讀取原檔也無法下載，部分只能提供縮圖觀看，而在連結的部分則還可以點擊。如果真的突然想到Keep有資料忘記下載，可以到LINE電腦版到Kepp碰碰運氣，看還能不能找得回來。Keep 筆記可以怎麼用？其實就是類似私人聊天室，可以在所有聊天室內長按該則訊息，就會出現「Keep筆記」，按下之後就會直接秒傳到「Keep筆記」，最大的好處就在於能減少錯頻的困擾。，且到目前為止官方依舊無法提供明確的儲存期限，因此如果有照片或是資料要備份，建議直接下載到手機裡面會比較安心。