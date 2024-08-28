影／桌遊店暗藏賭場　里港警掃蕩查獲賭客90人賭金315萬

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▲現場查扣天九牌、骰子、撲克牌等賭具，現金315多萬、籌碼80萬元、點鈔機及其他相關證物。（圖／里港警分局提供）

▲在屏東縣九如鄉的一家桌遊競技館內，查獲賭客90人依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。（圖／里港警分局提供）

有鑑於近期南部發生幾起社會矚目的重大兇殺案件，大都與博弈桌遊利益有關。為杜絕桌遊店非法經營並防範可能引發的治安事件，屏東縣里港警分局於27日下午展開威力掃蕩行動，對轄區內的博弈桌遊店進行突擊掃蕩。在九如鄉九如路段的一家桌遊競技館內，警方查獲多人參與非法賭博活動，賭客以1:1的比例用籌碼兌換現金。里港警分局此次行動共帶回現場負責人27歲柯姓男子及89名賭客，並通知黃姓屋主到案。現場查扣天九牌、骰子、撲克牌等賭具，現金315萬8700元、籌碼801690元、點鈔機及其他相關證物，全案依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。縣長周春米及地檢署檢察長陳盈錦，日前在治安會報上高度重視博弈桌遊賭債引發的治安問題，並指示警方加強臨檢掃蕩。縣警局長戴台㨗特別要求，各分局應強化對轄區桌遊店的稽查，防止不法業者以桌遊店為掩護從事賭博活動，如百家樂和妞妞等，避免利用籌碼代替現金聚賭，並藉此牟取巨額非法利益。分局長温基興強調，職業賭場容易引發幫派、黑道及暴力犯罪問題，是社會治安的隱患。警方將持續展開掃蕩行動，絕不容許此類賭場存在，並有信心與決心維護社會治安，為民眾營造安全的居住環境，呼籲民眾如發現可疑的不法情事，立即向警方檢舉報案。