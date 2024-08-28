沈慶京偵訊中發聲明反控官員索賄　游淑慧質疑隔空串供

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民眾黨主席柯文哲擔任北市長期間涉及京華城容積率案，檢調今（28）日大動作搜索並帶回市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京。沈稍早發出聲明指，從未送紅包給柯，反倒有官員跟他討過紅包。對此，市議會專案小組召集人游淑慧則質疑，沈慶京仍在偵訊中就急著發出聲明，「這樣的行為是否有隔空串供之嫌？應注意司法偵察份際」。游淑慧指出，關於沈慶京在偵訊中所發出的聲明，「很明顯為事先所準備，代表沈主席對今日之偵訊已有準備」。她要提醒當事人注意司法偵察份際。此外，針對沈慶京指控郝龍斌、柯文哲兩任市府都有官員向他索賄，游淑慧認為，不解為何京華城跟沈慶京這麼多年來都沒有提出檢舉？「事實證明威京集團有管道與能力可以將陳情事項交由市長處理，就應該有管道可以向市長或議員告發索賄官員」。關於沈指控市府刁難容積或允建樓地板面積一事，游淑慧也表示，沈慶京省略了京華城訴求曾多次被行政法院駁回的事實。