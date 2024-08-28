最美風景線 世界年度夫人台北國際美容展熱情站台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱情活潑的大阪電視台社長正村真二(圖中)亦特地來台參與盛會，並與2024世界年度夫人台灣優勝者合影。（圖／亮兔菈菈企業提供）

▲前往日本東京參加2024世界年度夫人全球總決賽的許庭芳，在17國參賽者中脫穎而出，勇奪傑出已婚組冠軍。（圖／亮兔菈菈企業提供）

2024台北國際美容美甲美髮展登場期間，出現一群美麗嬌客，她們是台灣首度舉辦的2024世界年度夫人優勝者，除了專程為參展廠商「亮兔菈菈企業」熱情站台外，也在舞台公開走秀，風姿綽約掀起旋風，成為展場最美麗風景線。亮兔菈菈企業代理日本製、以專利神奇AP纖維及遠紅外線光電子纖維製造的健康運動衣、調整形塑身衣褲及機能襪等產品，獲得美國、歐洲、日本、台灣、韓國等多國專利，此次於美容展中獲得「世界年度夫人」站台加持，是會場中人氣超夯的展位，詢問、參觀者絡繹不絕。閃耀現身展場的世界年度夫人，是今年5月31日舉辦的世界年度夫人選美大賽台灣第一屆總決賽中脫穎而出、分齡競賽的各組優勝者；並前往日本東京參加6月29日舉辦的世界年度夫人全球總決賽，與來自日本、瑞典、德國、匈牙利、冰島、法國、越南、菲律賓等17個國家的優勝代表同台「比美」，不負眾望，獲得耀眼的成績。其中，許庭芳勇奪傑出已婚組冠軍，杜艷嬌莉獲傑出未婚組第二名，蔡雅玲則榮獲總決賽最佳服裝造型獎。勇奪傑出已婚組冠軍的許庭芳，為前往日本東京參與全球競賽、展現台灣女性的自信與美麗，可說費盡巧思。許庭芳將濃濃台灣元素融入服裝造型中，例如頭飾上鑲著3間廟宇並點燈祈福，象徵風調雨順、國泰民安、世界和平，搭配充滿台灣廟宇元素的禮服、手上眼睛眨啊眨的弄獅、獅背上縫製的中華民國國旗等，生動、活潑，台灣味十足，藉由競賽將台灣之美完美呈現，獲得現場一片喝采讚美聲。世界年度夫人選美大賽自2019年舉辦至今，已成為亞洲規模最大的選美競賽之一，2023年在日本當地，即有近5,000名(含年度夫人與年度先生)報名參賽。台灣當然不能缺席，特於今(2024)年首度舉辦第一屆台灣賽事，包括廖燕宜、孫云云、張婷婷祖孫三代聯手報名、分別參與典雅祖、璀璨組、傑出組比賽，祖孫三代同台比美，傳為美談。除此之外，更有多組母女檔如母親王瑩馨、女兒許庭芳結伴參賽，王瑩馨獲台灣總決賽典雅組冠軍，許庭芳獲得日本全球總決賽傑出已婚組冠軍，成為選美兩代雙冠王家庭，是賽場最美的嬌點。2025台灣第二屆世界年度夫人選美競賽，將由亮兔菈菈企業、台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會、美與健康身心靈協會聯合主辦，即日起受理報名，通過初選、複選的參賽者，將可參加2025年3月舉辦的台灣總決賽，優勝者屆時將代表台灣，前往日本東京參加2025年6月舉辦的全球總決賽，為台灣爭光。