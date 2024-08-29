蔡壁如被批太高調　中市府盼盧規蔡隨「上班時間不談政治」

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台中市政府顧問蔡壁如，因連日來不斷在媒體曝光、暢談民眾黨黨務，被批評太高調，也讓市長盧秀燕在議會承受不少砲火，中市府今下午以新聞稿表示，盧秀燕上任5年半來，一貫秉持「上班時間不談政治」的態度，也期盼所有同仁不在上班時間受訪談論政治、黨務或選舉相關議題。民眾黨台中市議員江和樹則為蔡壁如抱屈，認為她一心為市政打拚，卻被無情糟蹋。蔡壁如因聲稱只在下班時間從事政黨活動、上節目，卻多次在上班時間受訪，談民眾黨近來紛爭，終導致綠營將砲口瞄準延攬她入市府的台中市長盧秀燕。民進黨議員陳俞融、張芬郁今（28）日出示上午的電視台直播內容，要求盧秀燕約束下屬，當時盧秀燕僅表示交由人事處認定，不願多做回應。上午蔡壁如到清水安興宮參加普度活動，中午便出現在民眾黨中央黨部，引起外界再度質疑。市府表示，蔡壁如今天請一天假，沒有上班。下午市府發出新聞稿，表示公務同仁的參政權應予以尊重，市長盧秀燕上任5年半以來，一貫秉持「上班時間不談政治」的態度，亦期盼所有同仁秉持信念，專注市政工作，不在上班時間受訪談論政治、黨務或選舉相關議題。民眾黨議員、台中市黨部主委江和樹則為蔡壁如抱屈，要綠營議員們到海線打聽打聽，她經常一早5點半就出門運動爬山、與民眾互動，大小活動也沒缺席，這樣認真為台中市政打拚、是非分明的人卻被惡意糟蹋，讓人看不下去，相信蔡壁如堅持做對的事，台中市民會當她的靠山。