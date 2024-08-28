Buffet集滿10個「完食空盤」！吃到飽899元　干貝、烤牡蠣無限吃

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▲台北六福萬怡旗下敘日全日餐廳於9月9日至30日平日午餐，推出用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌優惠價每人899元，每天限量名額10組，每組最多4人，折扣下來約是餐費6折。（圖／六福萬怡提供）

▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳除了受歡迎得「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」等也都還在，假日時段另外還有松葉蟹腳。（圖／六福萬怡提供）

▲茹曦酒店Sunny Buffet自九月起，推出為期兩個月的新加坡主題料理吃到飽。（圖／茹曦酒店提供）

▲新加坡具代表性的料理「福建炒麵」，是以大火翻炒，鑊氣十足。（圖／茹曦酒店提供）

▲此次新加坡主題菜還包含黑糖香蘭娘惹糕等甜點。（圖／茹曦酒店提供）

台北六福萬怡酒店響應9月29日聯合國「國際糧損日」(國際糧食損失與浪費問題宣傳日），館內敘日全日餐廳於9月9日至30日平日午餐，推出用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌優惠價每人899元，每日限量10組訂位賓客報名，每組最多4人同行，折扣下來約是餐費6折優惠，能享有烤牡蠣、生食級干貝吃到飽。另外，茹曦酒店Sunny Buffet則是自九月起，將推出為期兩個月的新加坡主題菜。台北六福萬怡酒店響應9月29日聯合國「國際糧損日」(國際糧食損失與浪費問題宣傳日，International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction，簡稱IDAFLW），館內敘日全日餐廳，於9月9日至30日，限定平日午餐推出「惜食清盤．永續期盼」活動，每日限量10組訂位賓客報名，賓客可於入場時索取「光盤集點卡」，用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌優惠價每人899元，每組最多4人同行，約享餐費 6折。南港人氣Buffet敘日全日餐廳，囊括多款道地異國佳餚與特色料理，包含地中海紅酒燉牛頰肉、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，於9月用餐還可大嗑期間限定餐檯主題「漁獲豐收季」的肥美海鮮美饌，包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷以及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉等。另外於平日用餐可享超澎湃海鮮餐檯，北海道生食級干貝與燒烤牡蠣無限暢吃。假日則再加碼松葉蟹腳與生蠔料理，搭配清爽柏克金啤酒、烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等多樣精緻甜點。此外，時逢9月軍人節與教師節，自9月1日起至月底不分平假日，午餐、晚餐餐期出示軍人證或教師證，即享用餐8折，乙張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠需另收原價一成服務費。另外，茹曦酒店Sunny Buffet則是自九月起推出為期兩個月的全新菜色，將以星國佳餚為饕客們帶來味覺上的極致享受，藉由多道經典美饌一探新加坡特有的飲食文化，菜色從沙拉、小點、主食到甜點，全餐期都在餐檯上無限量供應。首先是清爽開胃的「馬來豆腐蛋沙拉」，選用新鮮蔬果、豆腐及蛋，經過簡單的烹調，保留食材的原味鮮甜，搭配上酸甜解膩的南洋風味醬，提升整體的口感層次，是一道美味且無負擔的涼拌開胃沙拉。還有極具代表性的新加坡美食「海南烤雞飯」及「福建炒麵」，「海南烤雞飯」的雞汁飯選用泰國香米，加入主廚秘製的雞油及鮮濃甘甜的斑蘭雞高湯細火慢煮，粒粒分明且顆顆飽滿的雞汁飯也就完成了，並搭佐特製的脆皮烤雞。至於「福建炒麵」，是配上鮮蝦及小卷、蔬菜等，以大火翻炒，鑊氣十足。另還有街邊小吃「豬肉沙嗲串」、「麥片蝦」等菜色，星國甜點更有「黑糖香蘭娘惹糕」、「斑蘭椰汁雪花凍」、「咖啡奶油泡芙」等。Sunny Buffet假日下午茶1,080元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。