Buffet集滿10個「完食空盤」！吃到飽899元　干貝、烤牡蠣無限吃

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北六福萬怡旗下敘日全日餐廳於9月9日至30日平日午餐,推出用餐期間集滿10個完食空盤,即享整桌優惠價每人899元,每天限量名額10組,每組最多4人,折扣下來約是餐費6折。(圖/六福萬怡提供)

▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳除了受歡迎得「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」等也都還在,假日時段另外還有松葉蟹腳。(圖/六福萬怡提供)

▲茹曦酒店Sunny Buffet自九月起,推出為期兩個月的新加坡主題料理吃到飽。(圖/茹曦酒店提供)

▲新加坡具代表性的料理「福建炒麵」,是以大火翻炒,鑊氣十足。(圖/茹曦酒店提供)

▲此次新加坡主題菜還包含黑糖香蘭娘惹糕等甜點。(圖/茹曦酒店提供)

台北六福萬怡酒店響應9月29日聯合國「國際糧損日」(國際糧食損失與浪費問題宣傳日),館內敘日全日餐廳於9月9日至30日平日午餐,推出用餐期間集滿10個完食空盤,即享整桌優惠價每人899元,每日限量10組訂位賓客報名,每組最多4人同行,折扣下來約是餐費6折優惠,能享有烤牡蠣、生食級干貝吃到飽。另外,茹曦酒店Sunny Buffet則是自九月起,將推出為期兩個月的新加坡主題菜。台北六福萬怡酒店響應9月29日聯合國「國際糧損日」(國際糧食損失與浪費問題宣傳日,International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction,簡稱IDAFLW),館內敘日全日餐廳,於9月9日至30日,限定平日午餐推出「惜食清盤.永續期盼」活動,每日限量10組訂位賓客報名,賓客可於入場時索取「光盤集點卡」,用餐期間集滿10個完食空盤,即享整桌優惠價每人899元,每組最多4人同行,約享餐費 6折。南港人氣Buffet敘日全日餐廳,囊括多款道地異國佳餚與特色料理,包含地中海紅酒燉牛頰肉、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等,於9月用餐還可大嗑期間限定餐檯主題「漁獲豐收季」的肥美海鮮美饌,包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷以及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉等。另外於平日用餐可享超澎湃海鮮餐檯,北海道生食級干貝與燒烤牡蠣無限暢吃。假日則再加碼松葉蟹腳與生蠔料理,搭配清爽柏克金啤酒、烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等多樣精緻甜點。此外,時逢9月軍人節與教師節,自9月1日起至月底不分平假日,午餐、晚餐餐期出示軍人證或教師證,即享用餐8折,乙張證件最多可8人同享優惠,軍教優惠需另收原價一成服務費。另外,茹曦酒店Sunny Buffet則是自九月起推出為期兩個月的全新菜色,將以星國佳餚為饕客們帶來味覺上的極致享受,藉由多道經典美饌一探新加坡特有的飲食文化,菜色從沙拉、小點、主食到甜點,全餐期都在餐檯上無限量供應。首先是清爽開胃的「馬來豆腐蛋沙拉」,選用新鮮蔬果、豆腐及蛋,經過簡單的烹調,保留食材的原味鮮甜,搭配上酸甜解膩的南洋風味醬,提升整體的口感層次,是一道美味且無負擔的涼拌開胃沙拉。還有極具代表性的新加坡美食「海南烤雞飯」及「福建炒麵」,「海南烤雞飯」的雞汁飯選用泰國香米,加入主廚秘製的雞油及鮮濃甘甜的斑蘭雞高湯細火慢煮,粒粒分明且顆顆飽滿的雞汁飯也就完成了,並搭佐特製的脆皮烤雞。至於「福建炒麵」,是配上鮮蝦及小卷、蔬菜等,以大火翻炒,鑊氣十足。另還有街邊小吃「豬肉沙嗲串」、「麥片蝦」等菜色,星國甜點更有「黑糖香蘭娘惹糕」、「斑蘭椰汁雪花凍」、「咖啡奶油泡芙」等。Sunny Buffet假日下午茶1,080元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。