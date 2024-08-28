屏東幸福巴士覆蓋率達98.51%全國領先

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▲春日幸福巴士，司機與族語翻譯協助乘客到醫院就醫。（圖／屏東縣府提供）

據交通部統計，截至113年6月，屏東縣的幸福巴士在偏鄉地區的公共運輸覆蓋率已達98.51%，超越全國平均水準。春日鄉和來義鄉在全國幸福巴士營運中表現卓越，榮獲公路局113年金運獎「卓越獎」及「傑出獎」的殊榮，成為全國標竿。其中，春日鄉北三村路線更是全縣運量最高的路線，今年上半年服務人數近9萬人，展現了優秀的運營成效。春日鄉自105年起推行幸福巴士，不僅聘用當地居民擔任駕駛，增進與鄉親的情感聯繫，還特別安排隨車族語翻譯人員，為部落長者提供上下車、醫療協助等服務，成為醫護間的重要橋樑。這項暖心服務已持續8年，並成為此次獲獎的重要原因之一。春日鄉北三村路線的隨車族語翻譯鄭席家英表示，原鄉長者常因不願麻煩家人而自行前往就診。她在擔任隨車翻譯後，與乘客建立了深厚的感情，日子久了，乘客如家人般對她依賴，甚至在她請假時也感到不習慣。鄭席家英認為，幸福巴士不僅解決了原鄉居民的交通困難，還加深了她與乘客之間的情感聯繫，讓她的工作更具意義。負責駕駛北三村路線的李先生表示，作為春日鄉在地人駕駛幸福巴士已有5、6年，對此交通福利政策深有感觸。他強調，春日鄉地處偏遠，交通不便，幸福巴士的推行極大改善了當地居民的出行困難。幸福巴士除固定路線外，還提供點對點的預約服務，為有特殊需求的乘客提供接送，為偏遠地區的生活帶來了實質的改變。縣府交旅處表示，原鄉地區因交通不便，一直是縣府推動公車改革的重點。屏東縣政府與交通部公路局合作，透過「幸福巴士」政策，雇用在地青年提供接駁服務，特別是針對長者、學童的需求。目前，縣內共有33輛大小型幸福巴士車輛，運行於47條路線，服務11個鄉鎮。