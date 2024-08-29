揭比京華城案更嚴重是這事！他問不離不棄小草：迷戀他的肉體？

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民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，又捲入京華城等弊案，對此，媒體人謝曜州直言，京華城案會讓柯文哲面臨司法咎責，但真正政治誠信破產殆盡的，是買商辦這事；他諷刺，「聽說現在有8%的人對阿北不離不棄，當阿北的能力操守都不再，你們迷戀的是他的肉體嗎？」柯文哲被爆5月花4300萬元，購入立法院附近商辦；柯文哲回應，民眾黨規定選舉補助款2/3歸個人，他參考其他總統候選人例子，用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。「京華城案，會讓柯文哲面臨司法咎責，但真正政治誠信破產殆盡的，是買商辦這事！」謝耀洲在臉書指出，柯文哲信誓旦旦，說競選經費一毛都不會進私人口袋，現在7000千萬補助款真的進自己口袋，民眾黨硬凹說不是競選經費、是補助款，說有個奇耙規定可以2/3給候選人用。謝耀洲直呼，真是蓋世聰明，藍綠都想不到可以這樣扭曲原本法規的精神，時任總統候選人賴清德、侯友宜真是傻，沒有搶這筆錢給自身揮用，競選經費跟補助款，一樣都是人民的錢，法規上補助款是給政黨運用。謝耀洲諷刺，選前喊窮，鼓吹小草用便當錢支持阿北，結果應該給黨用的補助款，拿來買自己要用的辦公室，阿北主張的公開透明都是笑話，「聽說現在有8%的人對阿北不離不棄，當阿北的能力操守都不再，你們迷戀的是他的肉體嗎？」