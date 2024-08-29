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火星人來了！高雄聽演唱會贈百元券　挑戰16蹲加碼抽好康

記者郭凱杰／高雄報導

▲為迎接今年9月份演唱會熱潮，高雄市政府今天搶先公布演唱會第一波優惠好康。(圖／高市府提供)
▲為迎接今年9月份演唱會熱潮，高雄市政府今天搶先公布演唱會第一波優惠好康。(圖／高市府提供)
西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣超級男團Energy及日本搖滾天團ONE OK ROCK即將於9月接力到高雄開唱，高市政府今(29)日搶先推出面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點，價值總共100元，可在高雄市47處商圈夜市消費，此次高市府也特別為火星人演唱會設計限量的專屬票面，歡迎歌迷來高雄聽演唱會時支持環保減碳的綠色運具。

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▲憑指定演唱會門票兌換面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點，價值總共100元。(圖／高市府提供)
▲憑指定演唱會門票兌換面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點，價值總共100元。(圖／高市府提供)
今年高雄將再迎來一波演唱會熱潮，9月7日至9月8日西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、9月21日日本搖滾天團ONE OK ROCK接力到高雄開唱，另有ONE OK ROCK、韓團STRAY KIDS、英國接招合唱團及名曲製造機Charlie Puth等。為迎接今年9月份一波演唱會熱潮，高雄市政府今天搶先公布演唱會第一波優惠好康。

▲演唱會門票兌換面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點9月20日至9月22日發放資訊。(圖／高市府提供)
▲演唱會門票兌換面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點9月20日至9月22日發放資訊。(圖／高市府提供)
經發局長廖泰翔指出，為了讓歌迷一抵達高雄就能享受最High的演唱會體驗，經發局指出，左營高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站、鹽埕埔站等6處捷運站可憑指定演唱會門票兌換50園商圈夜市兌換券及50點一卡通優惠，可在全市47處商圈夜市消費使用。

▲高雄流行音樂中心、駁二藝術特區自8月31日（六）起，連續兩個週末舉辦「藝術市集金曲連發」活動。(圖／高市府提供)
▲高雄流行音樂中心、駁二藝術特區自8月31日（六）起，連續兩個週末舉辦「藝術市集金曲連發」活動。(圖／高市府提供)
這次經發局特別在左營高鐵捷運站設置「高雄演唱會粉絲福利站」，歌迷不僅可兌換商圈夜市優惠券、一卡通綠點券，也有專人說明各式優惠，更可以體驗演唱會打卡任務「登陸火星 大港16蹲」！只要在打卡牆前完成火星人Dress Code或挑戰Energy（星期五晚上）十六蹲，就能獲贈貼心小禮物，並參加超過百項好禮抽獎，另外市府也貼心整理優惠活動總攻略，要帶著歌迷E起上火星！

文化局長王文翠指出，演唱會期間於高雄流行音樂中心與駁二藝術特區同步展開，邀請多位街頭藝人現場演出，以重現Bruno Mars（火星人）及Energy等知名經典金曲，將自8月31日（星期六）起，將串聯起愛河灣連續兩個週末舉辦共五場演出。

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