珊珊颱風撲日！華航往返熊本、福岡、高松航班取消　虎航也有異動

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珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）撲向日本，華航宣布，今（29）日桃園往返熊本、福岡、高松航班取消，虎航也宣布，桃園-佐賀來回航班取消，請旅客留意。中央氣象局前局長鄭明典表示，珊珊颱風的移動速度非常緩慢，加上「季風環流圈」的出現，未來路徑不確定性高，有安排前往日本的民眾務必特別小心，本週末前日本天氣皆會受到珊珊颱風影響。受珊珊颱風影響，華航表示，今日桃園往返部分日本航班異動資訊如下：航班取消CI194/CI195 桃園往返熊本CI128/CI129 桃園往返福岡CI116/CI117 桃園往返福岡CI178/CI179 桃園往返高松虎航宣布，受珊珊颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月29日 IT246/IT247 桃園-佐賀來回航班取消。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。