影／棒球場上第1001種出局方式！馬林魚打者獲保送卻因此事又出局

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這樣的出局方式你有看過嗎？美國職棒大聯盟，本週邁阿密馬林魚主場迎戰芝加哥小熊的比賽中，8局下馬林魚隊展開攻勢，在Jesús Sánchez獲得保送後，場上形成滿壘無人出局的局面，此時馬林魚也決定換下Jesús Sánchez，派上代跑Cristian Pache，當Jesús Sánchez退場後，只見小熊隊總教練上場後與主審交換了意見，隨後比賽繼續進行，想不到當馬林魚下一棒踏上打擊區後，小熊隊投手將球傳向一壘，一壘手接球後踩了一壘壘包，在場上四名裁判開起小組會議後，宣判一壘跑者出局，此時退場的Jesús Sánchez在場下一頭霧水。之後透過重播畫面發現，當Jesús Sánchez獲得保送，原先他應該站上一壘，但他在距離一壘壘包還有一小段距離時，發現自己被替換上代跑，於是他便往休息室走去，在這段時間內，Jesús Sánchez完全沒有踏到一壘壘包，小熊隊教練團發現這一點，於是上場向裁判提醒，就有了之後下一棒上場後，投手將球傳向一壘促請裁決，使得一壘上的選手出局的情況。翻開棒球規則5.10(D)及其備註，當教練因需替換球員，或需與其球員協商而請求「暫停」時，教練應於比賽靜止狀態中提出暫停，不得於投手正在投球時，或跑壘員正在跑壘時等，及比賽正要開始或球員正在動作中要求暫停。球員獲得保送後，在走上一壘前都仍屬比賽進行中，除非球員受傷或其他狀況不得不宣告暫停外，正常情況下打者都應該要自行走上一壘後才能更換代跑，這次馬林魚隊的離譜出局案例，雖然沒有造成後續球隊更大的傷害，但教練團和球員應該要以此為警惕，更加注意場上的情況以及一些特殊的規章。