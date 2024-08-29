吉田正尚猛打賞！Bello繳8局9K好投　紅襪3：0完封藍鳥拚美聯外卡

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MLB波士頓紅襪今（29）日進行與藍鳥4連戰第3場，紅襪日籍強打吉田正尚此役繳出3安猛打賞表現，加上先發投手Brayan Bello8局僅被敲2安飆出9K好投，終場紅襪3:0完封藍鳥，藍鳥先發投手Chris Bassitt此戰投出6.2局失1分9K優質先發，但無奈隊友打擊熄火，苦吞本季第13敗。紅襪在1局上靠著Wilyer Abreu的安打先馳得點，隨後紅襪遭到Bassitt封鎖，直到8局下Tyler O'Neill對上藍鳥牛棚投手Brendon Little，鎖定一顆外角伸卡球，掃出一發兩分砲，本季第24轟出爐，9局上紅襪推出終結者Kenley Jansen上場關門，Jansen投出三上三下救援成功，終場紅襪3:0擊敗藍鳥。吉田正尚此役在首局就敲安，4局下擊出一壘方向強勁滾地球，但遭到Vladimir Guerrero Jr.美技撲接出局，7局下擔任首名打者敲安上壘，但可惜無法回到本壘得分，8局下，吉田在2出局的情況下，上場打擊，敲出中外野方向安打，單場3安上演猛打賞表現。紅襪對上藍鳥的系列賽，目前拿下2勝1敗的優勢，紅襪戰績為69勝64敗，在美聯東區排名第三，外卡排名第四，與美聯外卡排名第三名的雙城差3.5場勝差。