假帳案延燒！柯文哲請假黨主席3個月　民眾黨：代理人選儘速會商

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民眾黨主席柯文哲今（29）日下午舉行政治獻金帳務說明記者會「最終場」，現場貼出25筆漏報及短報監察院系統的的28張發票憑證圖檔、共計1937萬5409元。民眾黨主席柯文哲也向支持者跟團隊致歉，再度重申自己識人不清，並宣布請假黨主席3個月。針對代理人選，民眾黨秘書長周榆修表示，黨部會找中央委員會與中央評議委員會儘速會商。針對政治獻金疑雲，民眾黨今日下午舉行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者」，柯文哲一開始就對假帳案重創他與黨的聲譽與形象，向支持者與團隊致歉，重申自己識人不清，並宣布請假黨主席3個月。柯文哲表示，要接受黨內中評會調查，站在黨主席的角色反而不方便接受調查。針對柯文哲請假之後後續因應，周榆修表示，依據民眾黨章程會儘速邀請中央委員會與中央評議委員會商之後，做下一步的決定。媒體詢問是否有互推代理人，周榆修表示，依黨章規定，只有在因故無法行使職權時才會互推代理。