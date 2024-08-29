屏東打造高齡友善城市「行動中醫照護車」啟動

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▲行動中醫照護車進入村里，提供民眾中醫理療服務。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府攜手中醫師公會，啟動「行動中醫」照護服務，並獲得馬光中醫診所捐贈的行動中醫照護車一輛。今（29）日，在崁頂鄉北勢村北隆宮舉行捐贈儀式，由馬光醫療網執行長黃福祥代表捐贈，縣長周春米受贈，並感謝馬光醫療團隊及中醫師公會透過實際行動，實現高齡友善城市的願景。周春米表示，這台屏東縣首輛的行動中醫車外觀選用了象徵幸福的粉紅色，旨在將健康與關懷送到社區。她看到長輩們臉上洋溢著滿足的笑容。周春米進一步指出，醫界出身的賴清德總統提出了「健康台灣」的政策理念，強調遠距與智慧醫療的重要性。自她上任後推出了行動復能車，皆是為了提升民眾的健康水準，照顧鄉親的醫療需求。周春米提到，屏東縣地形狹長且醫療資源分布不均，縣府為了讓鄉親能夠更便利地獲得醫療照護，積極整合企業及社會資源，推動行動照護模式。自去年2月21日啟動的行動生活復能車服務以來，民眾滿意度達95%。此次推出的行動中醫照護車，將中醫理療服務直接送入村里，為鄉親提供更便捷的醫療選擇。對於需要進一步檢查或治療的民眾，護理人員將協助轉介至醫療機構，實現立體化醫療網絡，進一步提升屏東長者的照護品質。衛生局長張秀君表示，為了強化偏鄉醫療照護及促進醫療平權，衛生局秉持著守護民眾健康的信念，團隊以「你走不出來，我們就把服務送進去」的理念，深入社區推廣公共衛生業務，結合醫事專業人員及縣府各單位合作，擴大服務範圍並克服種種挑戰，致力於讓民眾獲得完善的社區健康照護，打造健康的高齡人生。馬光醫療網執行長黃福祥表示，為了讓更多民眾了解中醫的理念，當縣府衛生局提出「行動中醫」的概念時，他們立即促成了此次合作。這次由屏東縣府領銜，聯合屏東縣中醫師公會及馬光醫療網，將中醫服務帶入社區，讓更多民眾體驗中醫的益處。