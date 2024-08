PS5 Pro爆料客親眼看到了！強化版「升級重點」曝光：噪音更小了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名爆料客Moore's Law is Dead聲稱,近期已經親眼看到PS5 Pro 開發機。(圖/Moore's Law is Dead )

全球玩家期待的 PS5 Pro 終於要出現了嗎!知名爆料客 Moore's Law is Dead 近日在最新一期 Podcast 中透露,他已經親眼見到 PS5 Pro 開發機,並搶先揭露了兩大升級重點。據 Moore's Law is Dead 的說法,他已經親眼見到了提供給遊戲開發商的 PS5 Pro 開發機,並發現新增了 2TB 容量的版本,此外,PS5 Pro 使用了與 PS5 相同的電源變壓器,顯示主機的耗電量並無增加。Moore還發現, PS5 Pro,且溫度更低,也顯示 Pro 版本的 PS5 散熱結構有做出了明顯改善設計。目前,Moore's Law is Dead 尚未分享遊戲體驗,因此詳細規格仍有待確認。綜合現有資訊,PS5 Pro 主要針對 GPU 和記憶體進行升級,具備比先前快 4 倍的光線追蹤效能,並搭載基於機器學習的 PlayStation Spectral Super Resolution(PSSR)技術,以提升畫面品質。目前外界皆推測,Sony 預計下個月將舉辦 State of Play 發表會,屆時可能會公開 PS5 Pro 的最新消息公開。