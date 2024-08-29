柯文哲為假帳案致歉！王婉諭：民眾黨失敗、不代表時代力量成功

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▲民眾黨政治獻金風暴延燒，時力黨主席王婉諭再度臉書發文痛批民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

民眾黨政治獻金假帳疑雲爭議延燒，對此民眾黨今（29）日下午召開假帳最終場記者會，民眾黨主席柯文哲向支持者致歉，並宣布請假3個月自請調查。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，民眾黨的失敗，不代表時代力量的成功。王婉諭臉書發文指出，「柯文哲的墮落，不代表第三勢力的墮落。民眾黨的失敗，不代表時代力量的成功，」這是8月以來，她不斷告訴黨部同仁與支持者的兩句話。王婉諭表示，回顧第三勢力10年來的發展，時代力量顛簸不斷，民眾黨暴起暴落，很多人傷心難過，失去希望。但她們今天還堅持在這條道路上，就是要給第三勢力支持者，一個可以託付的選擇，替那些藍綠不會幫他們說話的人，把話說出來。王婉諭承諾，要把時代力量打造成一個可以信任的第三勢力政黨，才能得到選民的支持，並請大家支持時代力量，也繼續高標準要求時代力量，她們會拼盡全力，不會辜負支持者的每一份心意。