明天開學日天氣不穩！上午熱翻、午後雷雨炸全台　下週恐颱風生成

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▲週五開學日水氣多，午後雷雨範圍廣，週末雨區縮小，下週二又會擴大，氣象署持續觀察中。（圖／中央氣象署）

▲珊珊颱風今天上午登陸日本鹿兒島，整體風雨預估會影響當地到週末。（圖／中央氣象署）

明天開學上午炎熱，午後雷雨持續要注意！中央氣象署預報員李孟軒表示，明（30）日天氣和今（29）日類似，上午高溫炎熱，午後雷陣雨範圍較廣，週末水氣減少，雨勢集中在山區，下週二（9/3）起降雨範圍又會擴大，提醒民眾，進入9月後，台灣周遭轉為「適合颱風發展」的環境，珊珊颱風則正在對日本天氣造成嚴重影響，氣象署將持續關注天氣動態。李孟軒指出，明天是開學日，上午各地依舊炎熱，中午左右高溫普遍攝氏33至35度，大台北及台東局部地區可能來到攝氏36度或以上，中午過後全台都有局部短暫雷陣雨的機率，且將有局部大雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨，氣象署將視情況發布「大雨特報」或「豪雨特報」。李孟軒說明，週六至週一（8/31至9/2），北方乾空氣南下，台灣水氣減少，各地多雲到晴，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後南台灣及山區有局部短暫雷陣雨，週六、週日山區仍有局部較大雨勢。下週二水氣再增多，各地雖然大多為多雲到晴，不過清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地區有局部短暫雷陣雨。至於珊珊颱風，李孟軒表示，颱風已經在今天上午登陸日本鹿兒島，目前不斷替當地各縣市帶來明顯風雨，預估整體雨勢會影響至週末，有旅日安排，或在日本生活的民眾，務必特別留意珊珊颱風動態、相關航班資訊。此外，下週開始，距離台灣較近的「南海至菲律賓東方海面」處於大低壓區，環境有利熱帶擾動、颱風等系統發展，未來當中是否有熱帶擾動生成，氣象署將持續密切觀察，請民眾留意最新預報資訊。