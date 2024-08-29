中秋節「台灣人突不烤肉了」？眾揭「退流行理由」　全場一致認同

明天開學日天氣不穩！上午熱翻、午後雷雨炸全台　下週恐颱風生成

記者張志浩／綜合報導

▲明（30日）天是開學日，氣象署指出，上午炎熱，去學校時要注意防曬，午後雷雨轟炸，放學時要記得撐傘。（圖／記者陳明安攝）
▲明（30日）天是開學日，氣象署指出，上午炎熱，去學校時要注意防曬，午後雷雨轟炸，放學時要記得撐傘。（圖／記者陳明安攝）
明天開學上午炎熱，午後雷雨持續要注意！中央氣象署預報員李孟軒表示，明（30）日天氣和今（29）日類似，上午高溫炎熱，午後雷陣雨範圍較廣，週末水氣減少，雨勢集中在山區，下週二（9/3）起降雨範圍又會擴大，提醒民眾，進入9月後，台灣周遭轉為「適合颱風發展」的環境，珊珊颱風則正在對日本天氣造成嚴重影響，氣象署將持續關注天氣動態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明天天氣依舊不穩　午後雷陣雨又急又快

李孟軒指出，明天是開學日，上午各地依舊炎熱，中午左右高溫普遍攝氏33至35度，大台北及台東局部地區可能來到攝氏36度或以上，中午過後全台都有局部短暫雷陣雨的機率，且將有局部大雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨，氣象署將視情況發布「大雨特報」或「豪雨特報」。

▲週五開學日水氣多，午後雷雨範圍廣，週末雨區縮小，下週二又會擴大，氣象署持續觀察中。（圖／中央氣象署）
▲週五開學日水氣多，午後雷雨範圍廣，週末雨區縮小，下週二又會擴大，氣象署持續觀察中。（圖／中央氣象署）
珊珊颱風肆虐日本　週末台灣水氣減少

李孟軒說明，週六至週一（8/31至9/2），北方乾空氣南下，台灣水氣減少，各地多雲到晴，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後南台灣及山區有局部短暫雷陣雨，週六、週日山區仍有局部較大雨勢。下週二水氣再增多，各地雖然大多為多雲到晴，不過清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地區有局部短暫雷陣雨。

至於珊珊颱風，李孟軒表示，颱風已經在今天上午登陸日本鹿兒島，目前不斷替當地各縣市帶來明顯風雨，預估整體雨勢會影響至週末，有旅日安排，或在日本生活的民眾，務必特別留意珊珊颱風動態、相關航班資訊。

此外，下週開始，距離台灣較近的「南海至菲律賓東方海面」處於大低壓區，環境有利熱帶擾動、颱風等系統發展，未來當中是否有熱帶擾動生成，氣象署將持續密切觀察，請民眾留意最新預報資訊。

▲珊珊颱風今天上午登陸日本鹿兒島，整體風雨預估會影響當地到週末。（圖／中央氣象署）
▲珊珊颱風今天上午登陸日本鹿兒島，整體風雨預估會影響當地到週末。（圖／中央氣象署）

珊珊颱風走「迷蹤步」路徑！美國模式：恐登陸台灣　氣象署回應了

珊珊颱風登陸日本鹿兒島！鄭明典曝「最大隱憂」：風雨又強又久

下週恐有新颱風靠近！台灣好天氣沒了　「全台有雨」時段曝光　

台灣超熱「紅到發紫」！台北信義一早飆36度　14縣市齊發高溫特報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選