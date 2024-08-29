假帳案柯文哲請假主席3個月　綠議員批假的：玩蔣介石下野那套

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民眾黨主席柯文哲今（29）日下午舉行政治獻金帳務說明記者會「最終場」，柯文哲也向支持者跟團隊致歉，再度重申自己識人不清，並針對以選舉補助款購入商辦、沒考慮外界觀感的草率決定，宣布請假黨主席3個月，自請調查。對此，民進黨台北市議員林延鳳痛批，玩「蔣介石下野」那套，一切都是假的。林延鳳指出，柯文哲沒有公佈足證購屋資金來自「選舉補助款」之匯款資料，更沒有公布存摺，依舊空口白話，至今仍不能排除那個商辦是用其他款項（如政治獻金或木可資金）買的。再加上他不正面回應記者「有沒有其他房子」的疑問，柯文哲家有多少錢，從哪裡來，今天外界完全無法檢驗。林延鳳表示，柯文哲甚至還說是財務部自己「依黨規」匯2/3給他的，依照他的說法，代表1/3本來就在黨庫，跟時任競辦副總幹事陳智菡禮拜一面對「柯是否有捐給黨」提問時所宣稱「不是整筆投入，而是陸陸續續支出，看黨的需求」相比又變了說法，那為何不能公開相關金流？更有甚者，禮拜一說「個人辦公室」，禮拜三陳智菡說用途「以黨的發展」可能是個人辦公室或智庫，禮拜四柯文哲的說法又變成他也可能用的「國會辦公室」。林延風說，根據不只一位媒體人的了解，民眾黨8席立委根本不知道有這棟房子，這種「改口供」的方式簡直失敗透頂，就是「素食便當收據960+110」的放大翻版，至於是不是「給黨用」，她也講過很多次，6月民眾黨回應外界「黨部搬遷至台玻大樓」事宜時，也沒提過這棟辦公室的存在，從頭到尾根本就不在黨的規劃之中。林延鳳痛批，早就對於柯文哲的記者會沒有抱持任何期待，果不其然，所謂查帳仍只是「差不多先生」的概念，所謂請假而非請辭，仍只是玩「蔣介石下野」那套，團隊主管沒有一個換，幕後話事者還是他「隨時等待復行視事」，道歉也只是講給小草聽的話術，「只知道權變，看不見反省」，加上「捐出商辦」和「公開金流」都做不到，一切都是假的。