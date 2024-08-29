八點檔女星買愛馬仕遭轟「拜金」！霸氣直球反擊：我還蠻會賺

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▲酸民嗆林萱瑜非常「拜金」，讓她非常不滿，並在Threads怒噴該名網友。（圖／IG kininii、Threads）

▲林萱瑜繼續與該名網友互槓，甚至反諷對方相當可憐。（圖／IG kininii、Threads）

現年33歲的八點檔女星林萱瑜，近期正在為了拍戲而忙碌奔波，不過仍時常在社群上分享自己的日常生活，近期更分享了自己買到的愛馬仕包包，沒想到卻引來酸民怒噴：「可憐的Junior辛苦工作，另一半辛苦花錢。」讓林萱瑜非常生氣，在Threads上反擊：「我還蠻會賺的。」林萱瑜昨（28）日在IG上發出貼文，開心秀出自己新買的愛馬仕包包，「順利買到想要的包包。」並曬出自己背著包包對鏡頭甜笑的美照，沒想到竟引來酸民開嗆：「買愛馬仕包包真的有夠拜金的，Junior知道嗎？可憐的Junior辛苦的在工作，另一半在辛苦的花錢。」沒想到該則留言被林萱瑜看見，直接在留言區澄清：「抱歉，除了生日的LV包包，我所有的包包都是自己賺自己買的。」後續更是直接公開該名網友的IG帳號，並在Threads上反擊：「咦？難道我不辛苦的閒著嗎？我可以很努力在賺錢然後犒賞努力自己的。你可能不知道我還蠻會賺錢的，哼。」沒想到該名網友竟在林萱瑜於留言區澄清後繼續開噴：「住另一半的房子，還不用自己付，都對方弄，這樣很會賺錢跟存錢很難嗎？不要說得自己多會賺一樣，沒有另一半的房子吃住，你能賺多少？可憐的Junior，不知道娶了什麼樣的女人。」對此林萱瑜也氣炸，在留言區繼續與該名網友互槓：「我覺得你好可憐，我這輩子長到現在，沒有另一半我也能過得超好，不過如果你這樣認為也可以啦，我被照顧得很好，我超幸福的。」