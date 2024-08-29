韓國經驗解決核廢料可雙贏 核能變綠達成2050淨零排放

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李傳斌博士（右）擔任「核廢專題」主持人，報告我國放射性核種遷移行為研究發展現況。（圖／主辦單位提供）

▲國際地質大會核廢專題演講者合照。（圖／讀者提供）

4年一度的國際地質大會輪由韓國釜山市主辦，超過30個國家5000多人與會，大會設有41個專題。清華大學核種特性研究團隊李傳斌博士，28日擔任「核廢專題」主持人，告我國放射性核種遷移行為研究發展現況，以及過去20年台灣發展核廢地質處置的重要技術與現況，還有已成功研發的「創新低碳核種吸附纖維」，引起歐美日韓專業學者熱烈討論。2024國際地質大會共有5天議程，韓國主辦方特別將其中一天的主題訂為「核安全與未來能源日」，並設置核廢專題、淨零排放、氣候變遷等專題報告，很難想像解決核廢料問題，竟與2050淨零排放永續議題息息相關。李傳斌博士指出，韓國為了核「能」變綠，將原本2060年核廢料深地質處置，預計提前於2050年完成施工運轉。事實上，2025非核家園已越來越近，這幾年政府在推動核電除役與核廢料處理的工作上，已無法排除淨零減碳的重要國家永續目標，要如何達成減碳又減核廢雙重永續，將是未來20年一大挑戰。李博士在「核廢專題」中也提到，2022年7月歐盟正式通過並已生效的「氣候授權補充法」，是主要且重要關鍵推手，將核能納入歐盟永續能源分類之要件中規定，除了風能與太陽能等再生能源以外，特別提到有關核能或天然氣需符合的技術篩選前提，才可在歐盟被歸類為永續能源。技術篩選原則其之一：核廢料最終處置所生的潛在風險不會對其他環境目標造成重大損害；由此可知，唯有解決核廢料難題後，核電始能規劃成永續能源之一。大會「核廢專題」召集人全北國立大學Sung-Wook Jeen教授說明：「韓國歷經10多年核廢料選址失敗，2005年經公民投票贊成設置韓國月城核廢料最終處置場址，成功解決核廢料問題。該場址位於朝鮮半島東南慶州沿岸花崗岩區，目前仍持續興建第二期處置設施。」李博士表示，針對台灣核電廠明年將正式進入完全除役階段後，韓國成功經驗可作為參考。此外，「2050淨零排放」是全球的趨勢，也是我國政府的永續發展目標，並已完成立法制定《氣候變遷因應法》，若利用最新「AI科技」「循環經濟」加強與改善目前核電廠除役後的各項棘手難題，將可達「減碳」又「減核廢」雙重永續目標。