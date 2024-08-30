先止跌！無懼輝達重挫逾6%　台股開盤上漲28點、站回10日線

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輝達財報表現雖然優於預期，不過財測卻讓市場失望，輝達持續陷入賣壓，昨（29）日再度重挫逾6%，拖累科技股走低，美股四大指數跌多漲少，不過道瓊指數再創新高，因此台北股市今（30）日開在盤上，開盤上漲28.22點、來到22230.07點，站回10日線。此外，台股今日收週、月線。大盤走高之際，中小型股同步開高，櫃買指數開盤上漲0.16點、來到273.48點。權值股全數開高，台積電開盤上漲2元、來到945元；鴻海開盤震盪，小漲0.5元、來到185元；聯發科開盤上漲10元、來到1260元。市場觀望的兩大事件：一、輝達財報，二、聯準會9月是否降息？其中輝達財報雖然營收優於預期，不過財測卻不如市場預期，導致輝達昨日股價重挫逾6%，拖累科技股走跌，美股四大指數昨日跌多漲少，道瓊指數上漲243.63點或0.59%，收41335.05點，再創歷史新高；那斯達克指數下跌39.6點或0.23%，收17516.43點；標普500指數下跌0.22 點或0.0039%，收5591.96 點；費半指數下跌30.31點或0.60%，收5029.25點。科技五大天王普遍收高。Meta上漲0.28%，蘋果上漲1.46%，Alphabet下跌0.66%，微軟上漲0.61%，亞馬遜上漲0.77%。半導體股多數走跌，輝達大跌6.38%，博通下跌0.79%，美光上漲0.75%；高通下跌1.37%；應用材料上漲0.047%；德儀上漲1.61%；AMD下跌0.59%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.03%，日月光ADR上漲1.23%，聯電ADR上漲0.07%，中華電信ADR下跌0.36%。