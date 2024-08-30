開學日雷雨突襲！ 颱風摩羯醞釀中　預估路徑「有機會侵襲台灣」

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▲今（30）日中午前後臺中市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲週五開學日水氣多，午後雷雨範圍廣，週末雨區縮小，下週二又會擴大，氣象署持續觀察中。（圖／中央氣象署）

今（30）日開學多雲到晴，午後天氣仍不穩定，各地山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，未來這幾天到週末台灣附近的大氣環境複雜而多變，週六、週日（31日、9月1日）整體水氣有減少趨勢，午後仍要留意局部熱對流雷陣雨，降雨熱區同樣較偏山區附近，但南部平地也有受影響機會。並且今年第11號颱風「摩羯」在下週發展可能性增強，移動路徑有機會侵襲台灣，長期預報不確性大，需要持續追蹤觀察，等到他結構逐漸完整以後，在本週日或下週一，才會有比較可信的結果。未來這幾天到週末臺灣附近的大氣環境較複雜而多變，今天仍以偏南風環境為主，凌晨到上午時段中南部有零星短暫陣雨機會，午後各地山區、局部近山平地有熱對流雷陣雨影響，仍要留意有局部大雷雨發生機會，目前的預報趨勢降雨熱區較偏向山區附近，但考量不確定性，西半部地區都要留意下午時段的天氣變化。今（30）日還沒下雨時氣溫依然偏高，各地高溫普遍可達攝氏33-34度，在局部內陸通風比較差的區域，像是大臺北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度的極端高溫發生機會，戶外活動或工作別忘了做好防曬並適時休息補充水分，以免遭受熱傷害。中央氣象署發布高溫示警，今（30）日中午前後臺中市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、臺南市為黃色燈號，有出現攝氏36度高溫的機率，請注意。週六、週日（31日、9月1日）環境風向會轉以偏北到東北風為主，整體水氣有減少趨勢，北部平地天氣轉穩定，但山區還是有零星短暫陣雨機會。中南部地區相對還是比較不穩定一些，早晚時段仍然有局部短暫陣雨機會，午後則是局部熱對流雷陣雨，降雨熱區同樣較偏山區附近，但南部平地也有受影響機會，週末出門別忘了攜帶雨具備用，並留意下午時段的天氣變化狀況。天氣風險分析師歐宗學指出，目前來看類似的夏季型天氣有機會持續到下週一（2日），再往後的不確定性就會提高許多，最主要就是目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，未來可能發展增強，有機會成為今年第11號颱風摩羯，移動路徑可能先往北後再往西到西北方向移動，也就是可能通過臺灣周邊，但通過的位置在目前的預報中還有非常大的分歧，可能從較遠的海面通過，當然侵襲臺灣的機會也有，在現階段的預報沒辦法有很肯定的答案，只能持續追蹤觀察，等到他結構逐漸完整以後，大約是週日或下週一，才會有比較可信的結果。