京華城案檢廉搜索柯文哲不在家？民眾黨怒批媒體製造假新聞

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京華城案持續延燒，檢方27日拘提北市議員應曉薇、28日約談威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民等人。今（30）日清晨檢察官將應、吳、沈聲請羈押禁見，台北地院裁定3人羈押禁見。北檢辦案人員今日清晨7點35分左右，赴前台北市長、民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段的住處搜索，而位於台玻大樓的辦公室也遭到搜索。媒體報導，柯文哲在檢廉搜索時不在家，對此，台灣民眾黨發言人吳怡萱譴責媒體製造假新聞吳怡萱表示，有關媒體報載提及「柯應該自知檢廉遲早會找上門，加上每天一早，住處大門口都有大批媒體守候，若檢廉上門搜索後，將他從大門帶走，實有損顏面，因此才決定離家暫避風頭。」完全是憑空杜撰、通篇幻想。吳怡萱指出，台灣民眾黨稍早聲明已提及，民眾黨配合檢廉偵辦，但很遺憾從今早開始，《自由時報》已經開始含沙射影，未審先判，透過報導抹黑本黨柯文哲主席，吳怡萱痛批，此番作法已拋棄第四權公正性，民眾黨嚴厲譴責《自由時報》製造假新聞。