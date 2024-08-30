黃暐瀚曝蔡壁如死忠柯文哲原因　感嘆若她還在「會寧可犧牲自己」

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資深媒體人黃暐瀚今天專訪民進黨立委何欣純，兩人在廣告時間大聊民眾黨家務事和立院「綠白合」的可能性，黃暐瀚透露蔡壁如對柯文哲死忠的原因，是柯文哲任職台大醫院時，曾救過蔡壁如兒子的命，若今天蔡壁如還在中央黨部，「即便讓自己死，也會想辦法讓柯文哲活下來」，只可惜蔡壁如根本回不了黨中央，連柯文哲本人都不想要她回去。被視為參選下屆台中市長民進黨熱門人選的何欣純，今（30）日上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。由於台灣民眾黨主席柯文哲驚爆住家和辦公室一早被搜索，兩人在廣告時間大聊民眾黨家務事。黃暐瀚問「民眾黨現在這樣子，未來立法院是否希望和民眾黨幾個立委合作？」何欣純反問「您認為有可能嗎？」黃暐瀚答「有啊！陳昭姿就有可能，黃珊珊立場很難說。黃國昌不行啦！」何欣純頗認同的說「黃國昌困難啦！」黃暐瀚認為，民眾黨以後可能沒有什麼集體領導了，這已經不是單純請假3個月的問題，如果柯文哲被押呢？何欣純則說「說不定我們台中市的市政顧問會跳回來！」黃暐瀚卻不認同，指若是這樣，蔡壁如就不能繼續當台中市政府顧問，接著大爆八卦指「黨中央就有人不要她回去啊！她上我節目就被罵得要死」，感嘆「其實她是真的為柯文哲好，她很忠」，何欣純表認同。黃暐瀚透露，蔡壁如的兒子曾有很嚴重的心臟問題，柯文哲幫忙救回來，當年兩人還沒接觸政治，蔡壁如欠了救命恩情，從此對柯文哲忠心耿耿。他問「這樣忠心的人放出去幹嘛？民眾黨今天這麼慘，若蔡壁如在的話，會想辦法讓自己死、換柯文哲活下來」。何欣純也說「對！這麼感恩的人會棄車保帥！」黃暐瀚透露自己早告訴蔡壁如「不必想這麼多，因為你根本回不去，包括柯文哲本人都沒有要你回去，如果要你回來早就打電話告訴你，說顧問不要做了、回來當副主席，但是連黨裡面也在防她啊！」台中市長盧秀燕昨天及時為蔡壁如設下防火牆，強調自己以身作則多年，也公開要求「所有市府同仁」上班時間不公開談黨務、不談政治，蔡壁如自此轉趨低調。兩人繼續私聊盧秀燕會不會選2028？會不會贏賴清德？何欣純先說「會」，再哈哈大笑說「不會」。