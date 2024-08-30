國產建材訂單爆量、下半年營運可期　營建類股指數點火衝高

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全台房市火熱，雖然央行頻頻有動作想要抑制房市熱度，不過目前還是沒有放緩跡象。相對的，營建業也紛紛繳出亮眼成績。其中，預拌混凝土廠國產建材昨（29）日指出，當前訂單爆量，預估下半年營運可期，激勵今（30）日股價開高震盪，整體營建股也表現強勁，類股指數上漲逾3%，為今日表現最強勁族群。國產建材第二季在出售台南土地挹注獲利下，稅後淨利達新台幣19.94億元，歸屬於母公司淨利為新台幣19.56億元；第二季每股稅後盈餘1.66元，較去年同期的0.64元，年增達159.38%，創下歷史同期新高。國產建材上半年財報，合併營收為新台幣106.53億元，較去年同期102.18億元，年增4.26%，稅後淨利達到新台幣28.49億元，歸屬於母公司淨利達新台幣27.82億元，換算成每股盈餘為2.36元，較去年同期的1.36元，年增高達73.53%。國產7月雖然面對多日強颱影響混凝土出貨，但是營收為新台幣17.06億元，較去年同期的16.87億元，年增1.13%，仍位居高檔區間。累計今年前7月的集團營收有新台幣123.59億元，較去年同期的119.05億元，年增達3.81%。若扣除售出中國常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。而針對9月表現，市場依國產建材目前在手訂單量推出，9月出貨應有與8月同樣水準，第四季更是今年高峰。全年在本業成長、資產活化挹注下，樂觀國產建材獲利將創高。對於下半年表現，國產建材指出，國內房建市場恢復穩健發展，還有政府推動危老都更獎勵方案、前瞻建設工程等，政府今年公共建設總支出維持歷史高檔規模，使得營建市場、混凝土需求持續攀高，預期，以集團目前手中訂單量，未來二年營運成長無虞。國產建材年初規劃今全年出貨目標610至615萬立方米；國產建材指出，依目前進度來看，年出貨目標可順利達陣，且因科技建廠及民間建案旺盛，混凝土接單是擇優出貨，預期下半年營收獲利一定優於上半年。國產建材樂看下半年景氣，也點出營建業火熱的場景，激勵今日營建類股持續走高，類股指數盤中點火走高、上漲逾3%，潤隆亮燈漲停來到131元，愛山林、京城上漲逾9%，永信建上漲逾8%，三洋實業上漲逾6%，隆大、欣巴巴上漲逾5%，皇翔、興富發、三地開發上漲逾4%。