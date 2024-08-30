大法官提名名單出爐！首位女性司法院長張文貞、姚立明任副院長

總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（30）日公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，包含將提名首位女性司法院長張文貞，以及國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長；另五名大法官分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所所長劉靜怡。
總統賴清德7月15日已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，請蕭美琴擔任召集人。現任大法官15人，其中105年11月1日就任的司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元的任期將在今年10月31日屆滿。
總統府表示，為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。
司法院院長、副院長及大法官被提名人簡介如下：
院長被提名人張文貞
現任國立台灣大學法律學院特聘教授、國立陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長，美國耶魯大學法學博士。
長期任教台灣大學，致力比較憲法及國際人權法之教學與研究。曾經擔任總統府人權諮詢委員會委員、司法改革國是會議分組委員，並多次擔任釋憲案之鑑定人，最為指標的案件，例如釋字第748號「婚姻平權」法案，其均能秉持學術專業，提供前瞻且宏觀之專家意見。
副院長被提名人姚立明
姚立明在德國求學期間，專研憲法理論，曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程，長達二十多年。長期關注台灣民主發展，撰文剖析時政，對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述。
大法官被提名人何賴傑
何賴傑專精刑事程序法領域之研究，自德國學成歸國後，長期任教於國立政治大學，曾任法律學系系主任、法學院院長及該校主任秘書。另曾擔任司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員，協助政府推動改革，也曾為112年憲判字第14號法官迴避案，提供專家諮詢意見；亦曾任台灣法學會理事長，積極參與民間法學團體學術交流。
大法官被提名人陳運財
陳運財長期任教東海大學、國立成功大學，從事刑事訴訟法領域之教學與研究，著作豐碩。在實務參與上，曾擔任大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭之鑑定人，參與機關法案草擬、研修工作，提供法學專業意見。尤其具台、日刑事訴訟法比較研究專長，以日本裁判員制度之研究，協助創建我國「國民法官」制度，將理論化為實證 並發起成立台日刑事法研究學會，積極促進兩國刑事法界學術交流。
大法官被提名人王碧芳
王碧芳歷任三審法院法官，長期辦理行政訴訟審判業務。任職臺北高等行政法院期間，所主筆的《菸酒稅法》第21條規定違憲爭議釋憲聲請，經司法院作成釋字第641號解釋 審理關廠工人案，判決影響深遠 任職最高行政法院審判繁雜土地案件，建立多則重要終審法院見解。在司法行政歷練上，也曾擔任大法官書記處處長，熟悉釋憲實務，且銜命推動憲法訴訟法修法，讓台灣之釋憲制度邁入新的里程碑。
大法官被提名人廖福特
廖福特長期在中研院以國際人權法及憲法為研究主軸，並於國立台北大學、東吳大學等校教授相關課程。所撰國際人權法著作是台灣本土實踐的重要基礎，也曾參與規劃國際人權條約國內法化之藍圖，並投身「國家人權委員會」之成立倡議、設置規劃與運作諮詢，對於促進我國人權法制與國際人權公約接軌，著力甚深。
大法官被提名人劉靜怡
劉靜怡長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。也曾多次參與憲法法庭重大釋憲案件，例如擔任111年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
總統府表示，為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。
司法院院長、副院長及大法官被提名人簡介如下：
院長被提名人張文貞
現任國立台灣大學法律學院特聘教授、國立陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長，美國耶魯大學法學博士。
長期任教台灣大學，致力比較憲法及國際人權法之教學與研究。曾經擔任總統府人權諮詢委員會委員、司法改革國是會議分組委員，並多次擔任釋憲案之鑑定人，最為指標的案件，例如釋字第748號「婚姻平權」法案，其均能秉持學術專業，提供前瞻且宏觀之專家意見。
副院長被提名人姚立明
姚立明在德國求學期間，專研憲法理論，曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程，長達二十多年。長期關注台灣民主發展，撰文剖析時政，對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述。
大法官被提名人何賴傑
何賴傑專精刑事程序法領域之研究，自德國學成歸國後，長期任教於國立政治大學，曾任法律學系系主任、法學院院長及該校主任秘書。另曾擔任司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員，協助政府推動改革，也曾為112年憲判字第14號法官迴避案，提供專家諮詢意見；亦曾任台灣法學會理事長，積極參與民間法學團體學術交流。
大法官被提名人陳運財
陳運財長期任教東海大學、國立成功大學，從事刑事訴訟法領域之教學與研究，著作豐碩。在實務參與上，曾擔任大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭之鑑定人，參與機關法案草擬、研修工作，提供法學專業意見。尤其具台、日刑事訴訟法比較研究專長，以日本裁判員制度之研究，協助創建我國「國民法官」制度，將理論化為實證 並發起成立台日刑事法研究學會，積極促進兩國刑事法界學術交流。
大法官被提名人王碧芳
王碧芳歷任三審法院法官，長期辦理行政訴訟審判業務。任職臺北高等行政法院期間，所主筆的《菸酒稅法》第21條規定違憲爭議釋憲聲請，經司法院作成釋字第641號解釋 審理關廠工人案，判決影響深遠 任職最高行政法院審判繁雜土地案件，建立多則重要終審法院見解。在司法行政歷練上，也曾擔任大法官書記處處長，熟悉釋憲實務，且銜命推動憲法訴訟法修法，讓台灣之釋憲制度邁入新的里程碑。
大法官被提名人廖福特
廖福特長期在中研院以國際人權法及憲法為研究主軸，並於國立台北大學、東吳大學等校教授相關課程。所撰國際人權法著作是台灣本土實踐的重要基礎，也曾參與規劃國際人權條約國內法化之藍圖，並投身「國家人權委員會」之成立倡議、設置規劃與運作諮詢，對於促進我國人權法制與國際人權公約接軌，著力甚深。
大法官被提名人劉靜怡
劉靜怡長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。也曾多次參與憲法法庭重大釋憲案件，例如擔任111年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。