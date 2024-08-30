大法官提名名單出爐！首位女性司法院長張文貞、姚立明任副院長

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總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（30）日公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，包含將提名首位女性司法院長張文貞，以及國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長；另五名大法官分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所所長劉靜怡。總統賴清德7月15日已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，請蕭美琴擔任召集人。現任大法官15人，其中105年11月1日就任的司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元的任期將在今年10月31日屆滿。總統府表示，為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。院長被提名人張文貞現任國立台灣大學法律學院特聘教授、國立陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長，美國耶魯大學法學博士。長期任教台灣大學，致力比較憲法及國際人權法之教學與研究。曾經擔任總統府人權諮詢委員會委員、司法改革國是會議分組委員，並多次擔任釋憲案之鑑定人，最為指標的案件，例如釋字第748號「婚姻平權」法案，其均能秉持學術專業，提供前瞻且宏觀之專家意見。副院長被提名人姚立明姚立明在德國求學期間，專研憲法理論，曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程，長達二十多年。長期關注台灣民主發展，撰文剖析時政，對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述。大法官被提名人何賴傑何賴傑專精刑事程序法領域之研究，自德國學成歸國後，長期任教於國立政治大學，曾任法律學系系主任、法學院院長及該校主任秘書。另曾擔任司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員，協助政府推動改革，也曾為112年憲判字第14號法官迴避案，提供專家諮詢意見；亦曾任台灣法學會理事長，積極參與民間法學團體學術交流。大法官被提名人陳運財陳運財長期任教東海大學、國立成功大學，從事刑事訴訟法領域之教學與研究，著作豐碩。在實務參與上，曾擔任大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭之鑑定人，參與機關法案草擬、研修工作，提供法學專業意見。尤其具台、日刑事訴訟法比較研究專長，以日本裁判員制度之研究，協助創建我國「國民法官」制度，將理論化為實證 並發起成立台日刑事法研究學會，積極促進兩國刑事法界學術交流。大法官被提名人王碧芳王碧芳歷任三審法院法官，長期辦理行政訴訟審判業務。任職臺北高等行政法院期間，所主筆的《菸酒稅法》第21條規定違憲爭議釋憲聲請，經司法院作成釋字第641號解釋 審理關廠工人案，判決影響深遠 任職最高行政法院審判繁雜土地案件，建立多則重要終審法院見解。在司法行政歷練上，也曾擔任大法官書記處處長，熟悉釋憲實務，且銜命推動憲法訴訟法修法，讓台灣之釋憲制度邁入新的里程碑。大法官被提名人廖福特廖福特長期在中研院以國際人權法及憲法為研究主軸，並於國立台北大學、東吳大學等校教授相關課程。所撰國際人權法著作是台灣本土實踐的重要基礎，也曾參與規劃國際人權條約國內法化之藍圖，並投身「國家人權委員會」之成立倡議、設置規劃與運作諮詢，對於促進我國人權法制與國際人權公約接軌，著力甚深。大法官被提名人劉靜怡劉靜怡長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。也曾多次參與憲法法庭重大釋憲案件，例如擔任111年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。