摩羯颱風最快下週一生成！預估路徑恐「直衝台灣」　侵襲機率提升

菲律賓東南方的擾動正在醞釀，未來幾天會逐漸發展、增強，最快下週一、二成為颱風的機率極高，影響路徑取決於太平洋高壓強弱，若高壓適中，則會往台灣走，專家也直言「有機會侵襲台灣」。中央氣象署則表示，建議等到9月初，低壓環流出現、熱帶雲簇發展起來後，颱風路近、影響範圍預報才會更加準確。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，菲律賓東南方的擾動正在醞釀，未來幾天會逐漸發展、增強，最快下週一、二成為颱風的機率極高。
至於「摩羯」颱風若生成，會怎麼走？取決於太平洋高壓強弱，高壓很強，往菲律賓；高壓適中，往台灣；高壓偏弱，往日韓，變數不小，建議繼續觀察留意，但現在討論是否撲台還言之過早。不過提醒民眾下週四到週末，如有安排室外活動的朋友，請多注意相關資訊。
中央氣象署預報員官欣平則提到，9月初確實有熱帶低壓生成機會，要注意的時間點在9月3日、4日，未來是否有颱風系統生成，還是要等到9月初低壓環流出現、熱帶雲簇發展後，預測路徑才會更加準確，目前看到的路徑變化大、影響範圍大，仍在觀察中。
氣象粉專「天氣風險」分析師歐宗學表示，目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，未來可能發展增強，有機會成為今年第11號颱風摩羯，移動路徑可能先往北後再往西到西北方向移動，也就是可能通過臺灣周邊，但通過的位置在目前的預報中還有非常大的分歧，可能從較遠的海面通過，當然侵襲臺灣的機會也有，在現階段的預報沒辦法有很肯定的答案，只能持續追蹤觀察，等到他結構逐漸完整以後，大約是週日或下週一，才會有比較可信的結果。
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至於「摩羯」颱風若生成，會怎麼走？取決於太平洋高壓強弱，高壓很強，往菲律賓；高壓適中，往台灣；高壓偏弱，往日韓，變數不小，建議繼續觀察留意，但現在討論是否撲台還言之過早。不過提醒民眾下週四到週末，如有安排室外活動的朋友，請多注意相關資訊。
中央氣象署預報員官欣平則提到，9月初確實有熱帶低壓生成機會，要注意的時間點在9月3日、4日，未來是否有颱風系統生成，還是要等到9月初低壓環流出現、熱帶雲簇發展後，預測路徑才會更加準確，目前看到的路徑變化大、影響範圍大，仍在觀察中。
氣象粉專「天氣風險」分析師歐宗學表示，目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，未來可能發展增強，有機會成為今年第11號颱風摩羯，移動路徑可能先往北後再往西到西北方向移動，也就是可能通過臺灣周邊，但通過的位置在目前的預報中還有非常大的分歧，可能從較遠的海面通過，當然侵襲臺灣的機會也有，在現階段的預報沒辦法有很肯定的答案，只能持續追蹤觀察，等到他結構逐漸完整以後，大約是週日或下週一，才會有比較可信的結果。