今年暑假歷史第4熱！9至11月估「偏暖、多雨」　恐有1至2颱風侵台

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▲今年7至8月平均氣溫攝氏29.4度，高於氣候平均值的攝氏28.8度，並創下1951年第4暖的紀錄。（圖／中央氣象署）

▲9至11月的秋季，當有颱風生成時，常走「向西移動」或「往北偏轉」兩種路徑。（圖／中央氣象署）

今（30）日是開學日，酷熱的暑假正式結束，中央氣象署表示，今年暑假創下「歷史第4熱」的平均氣溫，1至8月更是「歷史第2暖」，高溫越來越普遍，，9、10月仍是「颱風活躍期」，氣象署也預測，，且需小心颱風與東北季風產生「共伴效應」，帶來致災雨勢。中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年7至8月，台灣整體氣溫偏高， 除受颱風及低壓帶影響期間氣溫較涼外，各地高溫炎熱，；若看降雨方面，陳怡良說明，暑假的雨量主要集中在7月下旬，受到「凱米颱風」及外圍西南風影響， 其它時間雨量相對較少，全台7至8月累積雨量以正常為主。針對今年9至11月的天氣，陳怡良指出，「反聖嬰現象」從秋季後有明顯升高趨勢，翻開歷史觀察資料，「聖嬰年轉反聖嬰年」時，的情況。陳怡良也說，反聖嬰年時，西北太平洋颱風生成較少，接近台灣的颱風與聖嬰年差不多，以目前環境來看，9至11月的秋季，颱風數有「正常偏少」的趨勢，但若生成，，兩種路徑都有可能靠近台灣，並對天氣造成影響。此外，進入秋季後，「東北季風」將會較為明顯，陳怡良提及，只要秋季颱風接近台灣，要特別小心陳怡良總結，目前熱帶太平洋海溫「西暖東冷」、反聖嬰現象將會發展，台灣在秋季容易出現「偏暖、多雨」的情況，因此預估今年秋天，