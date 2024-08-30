三軍九校入伍結訓　用捐血劃下圓滿句點

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▲學員們在訓練之外，也能以捐血的行動回饋社會，展現救助國人的精神。（圖／陸官提供）

▲入伍生們以實際行動參與捐血，展現了「捐血一袋，救人一命」的愛心展現。（圖／陸官提供）

▲此次捐血活動共募集到1,124袋各類型鮮血，累計1,085人次參與捐血。（圖／陸官提供）

三軍九校院聯合入伍訓練結訓前夕，陸軍官校邀請高雄捐血中心派遣捐血車進駐黃埔營區，號召即將結訓的學員與幹部，共同參與這項富有意義的捐血活動，為社會公益貢獻愛心。軍校聯合入伍訓練是每位國軍幹部的重要歷程，「由民轉軍」是他們面臨的第一道考驗。經歷八週嚴格的入伍訓練後，這些新兵更深刻體會了團結合作的價值，以及幫助他人同時也是幫助自己的重要性。秉持著「服務社會、熱心公益」的精神，入伍生們以實際行動參與捐血，展現了「捐血一袋，救人一命」的愛心。在結訓之際，他們紛紛捲起衣袖，透過捐血行動，表達國軍保家衛國、守護民眾的堅定信念。此次捐血活動共募集到1,124袋各類型鮮血，累計1,085人次參與捐血，為聯合入伍訓練劃下圓滿句點。教育班長李沅俊表示，這次活動讓學員們在訓練之外，也能以捐血的行動回饋社會，展現救助國人的精神，體現「軍愛民、民敬軍」的價值。捐血活動不僅讓學員們感受到付出愛心的重要，也加深了彼此之間的情誼。入伍生林滋恩則表示，捐血不僅有益於身體健康，更為血庫提供了急需的資源。他們將持續以熱血行善，將愛心傳遞到社會需要的每一個角落，這也反映出入伍訓練所帶來的成長與蛻變。