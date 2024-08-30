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京華城案柯文哲家遭搜索！網紅「四叉貓」打卡：親自見證歷史時刻

記者呂炯昌／台北報導

▲廉政署於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲廉政署於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／記者朱永強攝影）
京華城案持續延燒，廉政署辦案人員今（30）日清晨7點35分左右，赴前台北市長、民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段的住處搜索，而位於台玻大樓的辦公室、杭州南路中央黨部也遭到搜索。經過4個半小時搜索，柯文哲步出家門口表示，這是台灣歷史上在野黨主席住家、辦公室、中央黨部遭到搜索，要檢方說清楚理由。網紅「四叉貓」劉宇也到現場打，「親自見證歷史的時刻！」

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廉政署辦案人員今日清晨7點35分左右前往柯文哲的住家搜索，期間一度傳出柯文哲與妻子陳佩琪不在家，不過民眾黨則是發布新聞稿否認，強調是媒體《自由時報》散布假消息，

歷經4個半小時搜索，柯文哲約在11點50分步出家門口，並發表簡短談話。柯文哲表示，今天是台灣歷史上第一次在野黨黨主席住家、辦公室以及中央黨部被搜索，他很坦蕩，希望執政當局應該清楚說明有什麼證據，合理的理由，可以來搜索民眾黨中央黨部以及他的住家。隨後柯文哲便坐上座車前往廉政署。

在柯文哲家遭到搜索的同時，網紅四叉貓也到現場拍照、打卡，並在臉書發文「親自見證歷史的時刻！」當柯文哲與陳佩琪坐上座車準備前往廉政署時，一旁也有民眾大喊「檢方加油！」

▲民眾黨主席柯文哲家遭到搜索的同時，網紅「四叉貓」劉宇也到現場拍照、打卡，並在臉書發文「親自見證歷史的時刻！」（圖／翻攝自四叉貓臉書）
▲民眾黨主席柯文哲家遭到搜索的同時，網紅「四叉貓」劉宇也到現場拍照、打卡，並在臉書發文「親自見證歷史的時刻！」（圖／翻攝自四叉貓臉書）

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