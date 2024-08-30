京華城案柯文哲家遭搜索！網紅「四叉貓」打卡：親自見證歷史時刻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨主席柯文哲家遭到搜索的同時，網紅「四叉貓」劉宇也到現場拍照、打卡，並在臉書發文「親自見證歷史的時刻！」（圖／翻攝自四叉貓臉書）

京華城案持續延燒，廉政署辦案人員今（30）日清晨7點35分左右，赴前台北市長、民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段的住處搜索，而位於台玻大樓的辦公室、杭州南路中央黨部也遭到搜索。經過4個半小時搜索，柯文哲步出家門口表示，這是台灣歷史上在野黨主席住家、辦公室、中央黨部遭到搜索，要檢方說清楚理由。網紅「四叉貓」劉宇也到現場打，「親自見證歷史的時刻！」廉政署辦案人員今日清晨7點35分左右前往柯文哲的住家搜索，期間一度傳出柯文哲與妻子陳佩琪不在家，不過民眾黨則是發布新聞稿否認，強調是媒體《自由時報》散布假消息，歷經4個半小時搜索，柯文哲約在11點50分步出家門口，並發表簡短談話。柯文哲表示，今天是台灣歷史上第一次在野黨黨主席住家、辦公室以及中央黨部被搜索，他很坦蕩，希望執政當局應該清楚說明有什麼證據，合理的理由，可以來搜索民眾黨中央黨部以及他的住家。隨後柯文哲便坐上座車前往廉政署。在柯文哲家遭到搜索的同時，網紅四叉貓也到現場拍照、打卡，並在臉書發文「親自見證歷史的時刻！」當柯文哲與陳佩琪坐上座車準備前往廉政署時，一旁也有民眾大喊「檢方加油！」